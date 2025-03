Taylor Swift será citada a declarar en el caso Blake Lively y Justin Baldoni, según una fuente interna

Desde que estalló la polémica de los problemas entre Blake Lively y Justin Baldoni hace unos meses han sido muchas las personas implicadas en este arduo proceso legal.

Una de las figuras mencionada varias veces en la demanda es Taylor Swift, íntima amiga de Blake Lively y Ryan Reynolds y que fue testigo y partícipe de una reunión con Justin Baldoni sobre la película It Ends With Us.

Mientras que los mensajes de Blake llamando a Taylor su "dragón" y a ella misma "Khaleesi" han dado la vuelta al mundo, a la megaestrella musical no se la ha visto en público con su BFF desde que salieron a la luz las alegaciones.

Justin Baldoni junto Taylor Swift y Blake Lively en un montaje | Cordon Press | Getty

Ahora, entre gran especulación, una fuente interna cercana al proceso legal ha asegurado a Daily Mail que Swift será, efectivamente, citada a declarar como testigo.

"Taylor será citada para ser interrogada bajo juramento como parte de la demanda Lively vs Justin Baldoni". En caso de poder resolverse con una 'deposition' (que toma el testimonio jurado de implicados en una grabación oficial) Swift no tendría en principio que ir a juicio.

La fuente también afirma que la cantante es solo una de las personas del "primer grupo de testigos potenciales" que están siendo notificados por el equipo de Baldoni. Al parecer la lista también incluiría a Jenny Slate e Isabela Ferrer, actrices que participaron con Baldoni y Lively en la película. La propia Slate también es mencionada en la demanda de Lively como otra mujer que fue "incomodada" en el set.

Por el momento las pesquisas legales continúan, y Blake Lively ha contratado a un exjefe de la CIA para su equipo según lo último que se ha conocido. El juicio tiene la fecha prevista para marzo de 2026.