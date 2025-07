Brad Pitt da un paso al frente y exige ver los mensajes privados de Angelina Jolie en su conflicto judicial

El mundo entero recibió con los brazos abiertos la relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie en 2005. Los conocidos Brangelina conquistaron portadas, corazones y alfombras rojas. Sin embargo, el Sr. y Sra. Sith anunciaron su separación en 2016, siendo este el punto de partida de una larga lista de conflictos legales entre ambos.

Eldivorcio tardó ocho años en hacerse efectivo; pero no supuso el final de los litigios. La estrella de Tom Raider tomó la decisión de vender su parte del viñedo Chateau Miraval, el cual compartía con su exmarido, al oligarca ruso Yuri Shefler. Una decisión que, según Brad, no podría tomar por su cuenta, ya que había un acuerdo mutuo que impedía dicha venta.

Entre idas y venidas, el actor ahora ha dado un nuevo paso al frente. Shefler es el dueño de Stoli Group y, tratando de exponer las negociaciones entre esta compañía y Angelina, Brad ha exigido a su ejecutivo, Alexey Oliynik, que presente los mensajes privados con su exmujer. De este modo, prentende demostrar que los acuerdos no fueron lícitos para evitar que Shefler se mantenga como copropietario del viñedo.

Château de Miraval, el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

Ahora bien, Oliynik se ha negado tajantemente y ha alegado que no tiene por qué presentar conversaciones privadas desde Suiza, su país de residencia. El tribunal de California no dispone de jurisdicción en el país europeo y, aún pendiente de resolución judicial, parece que Brad Pitt no podrá acceder a estos mensajes.

Recientemente, Angelina Jolie pidió a su exmarido que "pusiera fin a la lucha"; sin embargo, según recoge Daily Mail, las intenciones del Brad quedan bien lejos de ello: "Brad no va a retirar su demanda, ¿por qué lo haría?", comienzan declarando para señalar que "Angelina ha introducido continuamente temas personales que deberían estar en un tribunal de divorcio".

Brad Pitt tiene la esperanza de que estos mensajes vean la luz y le terminen dando la razón. Hasta su resolución, Stoli Group sigue teniendo las participaciones de Chateaur Miraval y no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo.