Johnny Depp se planta sobre su futuro en Hollywood: "No voy a bailar para nadie"

El amor generalizado que el público reservaba a Johnny Depp se vio rápidamente interrumpido cuando las polémicas con Amber Heard vieron la luz. Los estudios de Hollywood reaccionaron con rapidez y lo alejaron de proyectos tan importantes como lo era la saga Animales Fantásticos. Sin embargo, el tiempo ha pasado y el eterno Capitán Jack Sparrow ya está reconduciendo su carrera profesional.

Aunque su último estreno en cines no ha sido delante de las cámaras, como nos tenía acostumbrados hasta la fecha, sino detrás de ellas. Depp se sentó en la silla de director y presentó Modigliani, tres días en Montparnasse, biopic del artista Amedeo Modigliani que nos narra 72 horas de su vida. Una cinta que, según ha contado, ha liderado por orden expresa del mismísimo Al Pacino: "No tenía ninguna intención de dirigir otra película hasta que me llamo Al Pacino".

Así, Depp volvió a la dirección tras casi 30 años (su primera vez fue con The Brave en 1997). Una nueva aproximación que, si bien todavía no se acerca a la época dorada del actor, sí supone un paso hacia delante en su futuro profesional. Aunque, como él mismo relata, no ha sido una experiencia libre de disputas.

Johnny Depp, en el Festival de Cine de Roma | Gtres

En una entrevista con Metro, el ahora director ha explicado que los productores de Hollywood estaban especialmente nerviosos, tanto como para hacer visitas periódicas al set y revisar cómo evolucionaba el rodaje. Una situación que ha sabido manejar como si estuviera al timón de la Perla Negra. "Me motivó a seguir adelante", comenta, "El mero hecho de que estuvieran preocupados por las elecciones sobre mi personaje me dijo rápidamente que estaba haciendo bien mi trabajo".

"Es muy liberador involucrarse desde el principio en un proyecto", continúa para sentenciar que "a estas alturas no voy a bailar claqué para nadie". Es más, les deja claro que "todavía tienen mucho que aprender".

Es pronto para saber si Johnny Depp recuperará la popularidad de antaño. Por el momento, Modigliani, tres días en Montparnasse estará disponible para alquiler a partir del 18 de julio.