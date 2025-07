Los padres de Claire (Outlander) también eran viajeros en el tiempo: Descubre su desconocida historia en Blood of My Blood

Outlander está a punto de decir adiós con el estreno de su temporada 8, pero su universo sigue vivo gracias a la llegada de la precuela Outlander: Blood of My Blood, que responderá muchas preguntas sobre los orígenes familiares de Jamie y, especialmente, de Claire, ya que se sabe muy poco de su familia… hasta ahora.

La serie, cuyo tráiler expone "dos historias de amor conectadas por el tiempo", se estrena el 8 de agosto en Starz y presenta en paralelo la historia de Brian Fraser y Ellen MacKenzie, padres de Jamie, en la Escocia del siglo XVIII; y la de Julia Moriston y Henry Beauchamp, padres de Claire, durante la I Guerra Mundial en Inglaterra.

Pero la sorpresa más impactante ha llegado con el tráiler: Claire no sería la única viajera en el tiempo. Sus padres, Julia y Henry, habrían sobrevivido al accidente de coche que se pensaba que había acabado con sus vidas.

Contra todo pronóstico, habían atravesado las misteriosas piedras de Craigh Na Dun rumbo a 1714.

En una escena clave, Julia, desorientada, despierta junto a las piedras y pregunta qué día es y una sirvienta le responde: "Sábado… del año 1714".

A partir de ahí, se entrelazan ambas líneas temporales y, mientras Julia y Henry se abren paso en el pasado, Brian y Ellen viven su historia en el corazón de las Highlands.

"Vamos a mostrar no solo una gran historia de amor, sino dos grandes historias de amor, y cómo estas se entrelazan y nos muestran cómo llegamos a Jamie y Claire", apuntaba Maril Davis, una de las productoras, en Enterteinment Weekly.

"El destino y la fatalidad son palabras clave en las que nos apoyamos en Outlander", añadía.

El reparto principal está formado por: Hermione Corfield (The Misfits) y Jeremy Irvine (Mamma Mia! Here We Go Again) están en la piel de los padres de Claire; y Harriet Slater (Tarot) y Jamie Roy (Burning Lies) dan vida a los de Jaime.