FALLECIÓ EL 12 DE NOVIEMBRE
Descubren nuevas lesiones en el cuerpo del actor Peter Greene tras encontrarlo ensangrentado: Su círculo descarta el suicidio
Peter Greene fue encontrado muerto el pasado viernes 12 de noviembre y, aunque las autoridades aún no han determinado la causa de su fallecimiento, nuevos informes revelan que el cuerpo presentaba lesiones cuya procedencia sigue siendo investigada: Su representante y amigos insisten en que no se trata de un suicidio.
La inesperada muerte del actor Peter Greene, conocido por sus papeles como villano en Pulp Fiction y La Máscara, ha sacudido a la industria del cine y a sus seguidores. Greene, de 60 años, fue encontrado en su apartamento de Nueva York en circunstancias que despertaron preocupación.
El actor estaba tendido boca abajo, con heridas visibles y sangre por todas partes, junto a una misteriosa nota que decía "Todavía soy un Westie", en referencia al grupo mafioso de origen irlandés de los años 70 que operaba en Hell's Kitchen, Manhattan.
Estos hallazgos iniciales han generado numerosas especulaciones sobre las causas de su fallecimiento, aunque aún no se ha determinado oficialmente la causa de la muerte y las autoridades continúancon la investigación.
Ahora se han revelado nuevos detalles, y es que fuentes policiales han informado a TMZ de que el cuerpo del actor también presentaba "algunas lesiones, pero aún no se ha determinado qué fue lo que las causó" y que el forense sigue investigando si se trata de "homicidio, suicidio, drogas o algo más".
Amigos y su representante, Gregg Edwards, han subrayado que Greene, quien lidiaba con problemas personales y de salud a lo largo de su vida, no había mostrado señales de depresión o intención suicida antes de su muerte, y que dos días antes de su muerte "estaba de buen humor".
Incluso, su amigo Skam Dust, actor y músico, ha dicho que estaba haciendo planes con amigos para celebrar el próximo Año Nuevo: "Iba a alquilar una limusina y la idea de Peter era que fuéramos a recorrer bares y restaurantes. No era un suicida".
