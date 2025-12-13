EN NUEVA YORK
Encuentran muerto al actor de Pulp Fiction, Peter Greene, a los 60 años en su apartamento
Peter Greene, actor conocido por sus papeles en Pulp Fiction o La Máscara, ha muerto a los 60 años. Su cuerpo fue hallado dentro de su apartamento en Nueva York.
El actor Peter Greene ha sido encontrado muerto a los 60 años dentro de su apartamento del Lower East Side, en Nueva York, este viernes 12 de diciembre, según ha confirmado su manager a The New York Post.
La policía aseguró que no se sospecha de ningún crimen, aunque aún no se ha desvelado la causa del fallecimiento.
"Era un tipo estupendo. Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a echar de menos. Era un gran amigo", ha señalado su representante, Gregg Edwards. El intérprete estaba a punto de comenzar la producción de un thriller llamado Mascots, con Mickey Rourke.
"Luchó contra sus demonios, pero los venció", ha dicho su representante sobre Greene, que fue adicto a las drogas y traficó con sustancias hasta que se rehabilitó en 1996 tras intentar suicidarse.
Especialmente recordados son sus papeles en cintas de los 90 como Pulp Fiction, en la que da vida al maniaco Zed en la escena de la trastienda con Bruce Willis y Ving Rhames.
También protagonizó La Máscara, junto a Jim Carrey Cameron Diaz, Ambición peligrosa, junto a Halle Berry y Clive Owen, o Sospechosos habituales.
Algunas de sus últimas participaciones en televisión y cine fueron producciones como la serie spin-off de John Wick, The Continental, o la cinta Ciudad de mentiras, con Johnny Depp.
