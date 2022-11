La autora de 'Harry Potter', J.K. Rowling, ha sido calificada de TERF (feminista transexcluyente) y tránsfoba por sus repetidos comentarios sobre los derechos trans y las mujeres.

Cuando la controversia alcanzó su punto álgido en junio de 2020 los famosos actores de la saga se pronunciaron para desmarcarse de las opiniones de la escritora.

Ahora, Daniel Radcliffe, el inolvidable intérprete de Harry Potter, ha reflexionado sobre cómo no dudó en hablar para dejar clara su postura, al igual que todos los protagonistas.

"La razón por la sentí que necesitaba mucho, mucho, decir algo cuando lo dije fue porque, concretamente desde que terminó 'Harry Potter', he conocido a tantos niños queer y trans y gente joven que se identificó tanto con Potter", reflexiona en una entrevista con IndieWire.

"Así que verles tan dolidos ese día fue como, quería que supieran que no todo el mundo en esta franquicia pensaba así. Eso era muy importante", deja claro.

"Fue muy importante ya que he trabajado con The Trevor Project durante más de 10 años, así que no podría mirarme al espejo si no hubiera dicho nada. Pero no me corresponde a mí adivinar lo que está ocurriendo en la mente de otra persona", añade el actor.

Daniel Radcliffe y J.K. Rowling | GTRES

Así apoyó Radcliffe a la comunidad trans

El mensaje al que se refiere Daniel y al que le siguieron también palabras parecidas de sus compañeros Emma Watson y Rupert Grint afirmaba con rotundidad:

"Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier otro tipo de sentencia que diga lo contrario borra la identidad y la dignidad de la gente trans", dejaba claro.

"A toda la gente que ahora siente que su experiencia de los libros se ha visto empañada o disminuida, lo siento profundamente por el dolor que estos comentarios os han causado. Espero de verdad que no perdáis por completo lo más valioso de estas historias para vosotros", añadió.

