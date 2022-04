Daniel Radcliffe revela el peor "daño colateral" que sufre por su carrera y 'Harry Potter'

La vida de una persona famosa a nivel mundial no es fácil, y eso es algo que Daniel Radcliffe sabe muy bien. Desde que el papel de Harry Potter llegara a su vida , tuvo que afrontar presiones enormes para un niño de solo 12 años.

Esto le acarreó unos graves problemas de adicción en su adolescencia a raíz de ello. Ya a temprana edad buscó una vía de escape a esa realidad, y el alcohol fue una de ellas. Pasada esa época, el actor nunca ha tenido problema en mencionarlo y reconocer sus errores, aunque siempre los achacó a los problemas que la fama le traía.

Ahora, el actor se encuentra en un mejor momento vital. El colchón económico que 'Harry Potter' trajo a su vida también le ha permitido involucrarse en producciones más independientes y desconocidas a lo largo de su carrera, o atreverse con curiosos proyectos como el biopic de Weird Al.

A pesar de todos los problemas que le ha conllevado su temprana fama, Daniel Radcliffe lo tiene claro: "Me gusta mi trabajo, y un daño colateral de mi trabajo es ser famoso", ha declarado en un vídeo respondiendo preguntas con Wired.

Radcliffe también sabe que muchas personas desearían ser tan famoso como él, pero para él hay otras prioridades: "La gente suele decir que querría ser famosa. Pues a mí me gustaría el anonimato. Poder hacer muchas cosas con tu vida y tener errores sin sentir esa vigilancia todo el rato".

El actor cuenta también que para él no ha habido opción: "He tenido que crecer dándome cuenta de que había partes de la fama muy raras y de que formaban parte de mi vida". Pero asegura que no cambiaría ninguna decisión: "Si la fama es la parte de mi trabajo con la que tengo que lidiar y es difícil, pues como si fuera 10 veces más difícil, no renunciaría a esto'.

A pesar de todas las dificultades que ha mencionado, la carrera del actor continúa por buen camino. Ya ha dejado atrás aquello episodios más turbios y puede decir que ha superado sus mayores problemas. Aunque fuera la película con la que comenzó a experimentar esa parte difícil que comenta, el actor tiene buena relación con sus compañeros de 'Harry Potter' y recuerda lo bueno de la experiencia, como prueba el reciente reencuentro, que en palabras del actor, habría sido imposible hace años.

