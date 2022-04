Con 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' la saga creada por J.K. Rowling pasa la mitad de las cinco entregas que se anunciaron en su día.

La historia mágica se ha vuelto más oscura y peligrosa conforme nos vamos acercando a la guerra y el enfrentamiento entre Albus Dumbledore (Jude Law) y uno de los magos oscuros más famosos de todos los tiempos, Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen).

En esta película se han ido desentramando los obstáculos que se interponían en el camino de este famoso Duelo, llegando a una secuencia final apoteósica.

Si aún no has visto 'Los secretos de Dumbledore', no sigas leyendo si no quieres spoilers del FINAL .

Mads Mikkelsen como Geller Grindelwald en 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' | Warner Bros.

Hacia el término de la película, todos los personajes se encuentran en la plaza de Bután donde tiene lugar la ceremonia que elige al nuevo Jefe Supremo de la Confederación Internacional de Magos, pero Grindelwald es destapado por hacer trampas y varios personajes se enfrentan a él, incluido Credence, a quien había tenido a su servicio.

El joven, ya sabiendo la verdad sobre su origen en la familia Dumbledore (es en realidad hijo de Aberforth, hermano de Albus) revela al mundo que Gellert solo ha sido elegido mediante un engaño con el qillin, la criatura que elige al líder puro de corazón.

El pasado de los Dumbledore

Tiempo antes en la película se hace más latente que nunca la importancia del pasado de la familia Dumbledore y las historias que conocimos en 'Harry Potter'.

Albus explica a Scamander que su hermana Ariana era un obscurial, como Credence, y que murió en un fuego cruzado cuando se enfrentaron en un duelo Grindelwald, Aberforth y el propio Albus.

El retrato de Ariana Dumbledore | Warner Bros.

Hasta donde sabíamos, Dumbledore y Grindelwald se conocieron mientras Albus cuidaba de su hermana en el Valle de Godric tras la muerte de su madre, y pronto conectaron por su gran talento y comenzaron a idear planes para cambiar el mundo mágico y dar a los magos el lugar superior que merecen.

Estos planes no eran compartidos por su hermano, Aberforth Dumbledore, y cuando planearon huir este se lo impidó comenzando una pelea de varitas entre los tres, lo que dio lugar a la muerte accidental de Ariana y a la gran culpa de los hermanos.

El paralelismo con el trágico accidente de Ariana Dumbledore

Esto nos devuelve al final de 'Los Secretos de Dumbledore', donde, cuando Grindelwald decide intentar matar a Credence, Albus y Aberforth se anticipan mandando sus propios hechizos protector y conectando así las tres varitas.

De nuevo se produce un duelo a tres con los mismos protagonistas que años atrás, aunque esta vez consiguen proteger a Credence del Avada Kedavra en un paralelismo que habla casi de redención por lo que le ocurrió a Ariana.

Jude Law y Eddie Redmayne en 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' | Warner Bros.

No obstante, la gran sorpresa es que el duelo también consigue romper el Pacto de Sangre que unía a Dumbledore y Grindelwald y les impedía luchar el uno con el otro.

Como Dumbledore explica, Grindelwald pretendía dañar mientras que ellos pretendían proteger, y no atacarse mutuamente, lo que creó una laguna que acabó con el juramento mágico y abre las posibilidades para el enfrentamiento definitivo entre los dos poderosos magos.

