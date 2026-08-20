Sandra Bullock habla por primera vez de la muerte de su pareja, Bryan Randall: "Mi alma gemela se fue mucho antes que su cuerpo"

Sandra Bullock ha roto su silencio sobre uno de los momentos más duros de su vida. La actriz ha hablado en el podcast SmartLess sobre la muerte de Bryan Randall, su pareja durante ocho años, que falleció en agosto de 2023 después de luchar durante tres años contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Randall quiso mantener su enfermedad completamente alejada de la atención pública desde que recibió el diagnóstico en 2020. "Me pidió que no lo compartiera. Sé por qué me pidió que no lo hiciera", ha explicado Bullock, que respetó su decisión hasta el final.

Sin embargo, guardar el secreto también tuvo consecuencias para ella. "Me aisló durante el proceso", ha reconocido. Durante un tiempo, la única persona que conocía realmente lo que estaba ocurriendo era su hermana, Gesine Bullock-Prado. "Al principio pensé: 'Puedo con esto. Puedo guardar silencio'", ha recordado.

Todo coincidió, además, con la pandemia y con Bullock ocupándose de sus dos hijos, Louis y Laila. Una acumulación de circunstancias que la actriz ha descrito como "una combinación de tres cosas bastante oscura".

Con el paso del tiempo terminó recurriendo a algunas personas de su círculo más cercano, entre ellas Jennifer Aniston y Amanda Anka, mujer de Jason Bateman. Para entonces, Bullock ya había comenzado un duelo que, según explica ahora, empezó mucho antes de la muerte de Randall.

Sandra Bullock y Bryan Randall | Gtres

"Creo que, por el punto en el que estaba en su camino, tanto física como mentalmente, empecé a llorar la pérdida de Bryan cuatro años antes de que muriera. Algo había cambiado", ha confesado.

La actriz ha resumido aquel proceso con una de sus declaraciones más duras: "Mi alma gemela se fue mucho antes que su cuerpo". Bullock reconoce que no fue capaz de procesar realmente lo ocurrido hasta después de su muerte porque durante la enfermedad estaba "en una cinta de correr", centrada simplemente en seguir adelante.

Sandra Bullock y su novio Bryan Randall | Gtres

Bullock y Randall se conocieron en 2015, cuando él fue contratado como fotógrafo para el cumpleaños del hijo de la actriz. Poco después comenzaron una relación y formaron una familia junto a Louis y Laila y Skylar, la hija de Randall.

Bryan Randall murió el 5 de agosto de 2023 después de tres años luchando contra la ELA. Hasta entonces, su enfermedad había permanecido completamente en privado por deseo propio. Tres años después, Bullock ha decidido contar por primera vez cómo vivió desde dentro aquel "traumático diagnóstico" y los años en los que tuvo que empezar a despedirse de quien había definido públicamente como "el amor de su vida".