La única condición de Melanie Griffith y Don Johnson, padres de Dakota Johnson, para que su hija fuera actriz

Dakota Johnson se ha convertido en una actriz de renombre. Si bien pudiera parecer que todo ha sido un camino de rosas desde que comenzó su carrera, la realidad dista mucho de ser así.

Desde niña ha vivido de primera mano todo lo que el mundo de la actuación supone y los sacrificios que hay hacer. Tanto sus padres, Melanie Griffith y Don Johnson, como su abuela Tippi Hedren, saben de sobra lo que significa dedicarse en cuerpo y alma a un papel y ser un una figura importante dentro del universo de Hollywood.

Se dice que los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos y, en esa búsqueda, tanto Melanie como Don tomaron una decisión sobre el futuro de su hija. Pusieron una condición para apoyar su carrera como actriz: finalizar sus estudios.

El problema llegó cuando Dakota no cumplió la norma. Don Johnson ya había hablado abiertamente en una entrevista con Seth Meyers sobre su hija y la norma en cuestión: "Lo más gracioso de ella, es que tenemos una regla en la familia de que, ya sabes, si te quedas en el colegio recibirás tu paga. Si vas a la universidad, seguirás teniendo paga. Cuando iba a acabar el instituto le dije: ¿Quieres ir a visitar universidades? O algo así. Y ella dijo: Oh, no. No voy a ir a la universidad".

Dakota Johnson, Tippi Hedren, Melanie Griffith y Stella Banderas | Getty Images

Esa decisión por parte de Dakota y romper la única norma impuesta, significó que se le retirase cualquier tipo de ayuda económica. Ella ha contado en múltiples ocasiones que empezó como modelo e hizo una audición para entrar en Julliard, aunque no la admitieron.

A pesar de algún que otro traspiés, siempre ha podido contar con el apoyo de su abuela, que ya le dijo a Vogue lo que trataba de transmitir a su nieta: "Yo no empujé a Melanie a las películas, y ella no empujó a Dakota. Creo que ninguna de nosotras es del tipo de empujar. Dakota y yo nunca discutimos los aspectos negativos del negocio. No soy buena dando consejos. Pero le he dicho que creo que es importante hacer diferentes cosas en la vida, tener sentido de balance."

Si bien no ha sido fácil y se ha llevado algún que otro revés, su carrera ha despegado y ha llegado a muy buen puerto. Dakota Johnson se ha coronado como una de las estrellas de Hollywood en la actualidad y nuevos proyectos cinematográficos no paran de llamar a su puerta.