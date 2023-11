Conocemos a la hija de Katy Perry y Orlando Bloom en su primera aparición pública: Muy rubia y vestida de Minnie Mouse

Katy Perry y Orlando Bloom empezaron su relación en el año 2016, fruto de su relación nació su única hija en común Daisy Dove el 26 de agosto de 2020.

Ahora, hemos podido ver por primera vez a la pequeña en el concierto final de Katy Perry su residencia en Las Vegas en el Resorts World Theatre.

Daisy estuvo acompañada por Orlando Bloom a quien se le pudo ver con ella en brazos mientras bailaban juntos la canción de Katy Perry Chained to the Rhythm, en unos vídeos que se han podido ver a través de las redes sociales.

Además, Katy Perry quiso dedicarle unas palabras a la pequeña donde le dijo desde el escenario: "¡Daisy! ¡Te quiero mucho! Eres mi mejor amiga, me encanta que estés aquí".

"Voy a cantar esta canción, ¿creo que te la sabes?", le comentó antes de cantar Hot'n'Cold.

En las imágenes que puedes ver aquí, se ve perfectamente a la niña con el pelo muy rubio, llevando el vestido típico de Minnie Mouse y unos cascos rosas.

Además, en otro momento del concierto, Katy se puso un poco sentimental y explicó: "Creé este show después del nacimiento de mi hija, Daisy Dove. Cuando la conocí, fue como si todo el amor que siempre estaba buscando finalmente apareciera. Ella me recuperó, me curó y me enseño cómo jugar de nuevo".

"Así que este espectáculo es para el niño interior de todos y para la esperanza de que tal vez si todos pudiéramos ver la vida a través de los ojos de un niño, seríamos libres. Porque nunca lo olvides, el amor es y siempre será la clave".

También le dedicó unas palabras a Orlando Bloom al que le dio las gracias "por ser un sistema de apoyo increíble" y un "padre asombroso".

No es habitual que la pareja haga este tipo de apariciones y, tampoco suelen hablar mucho sobre su relación. Aunque en alguna ocasión sí que han contado algunos detalles de su vida privada como cuando Katy Perry reveló un hábito un tanto "repugnante" del actor y que puedes ver en el vídeo de arriba.