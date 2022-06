Orlando Bloom, todo músculo a los 45 años mientras entrena sin camiseta

Orlando Bloom ha vuelto a dar de qué hablar a sus fans en Instagram. Después del vídeo sin camiseta donde se le podía ver en proceso de construcción del cuarto de su hija Daisy Dove, que tuvo junto a su pareja Katy Perry, ha vuelto a sorprender.

En esta nueva publicación se centra más en su físico, compartiendo un momento de su entrenamiento en el que se le puede ver levantando pesas entre sudores y expresiones de dolor. Sus fans han podido comprobar así de nuevo la buena forma física que el actor de 'Piratas del Caribe' conserva a sus 45 años.

El actor ha compartido su vídeo de entrenamiento junto a la frase "Me rompí la espalda con 19 años y me dijeron que nunca podría volver a caminar", presumiendo de lo bien que se ha mantenido a pesar de aquel diagnóstico cuando era joven.

El accidente que casi le cuesta la vida a Orlando Bloom cuando era joven

En esta publicación en Instagram Orlando Bloom hace referencia a un accidente que casi le hizo perder su vida, y que comentó en su momento a 'The Guardian': "A los 20, me caí de una ventana del cuarto piso y me rompí la espalda. Durante cuatro días dijeron que nunca volvería a caminar, pero tuve una recuperación milagrosa". En su momento también lo recordó en Instagram: "Escapé por poco de la muerte y la parálisis".

Ahora comparte lo bien que se ha mantenido a pesar de aquel accidente, y cómo la recuperación a la que hace referencia le ha permitido seguir con un intensivo ejercicio que le ha dado sus frutos, como se puede comprobar en el vídeo de la publicación.

El post de Instagram ha sido muy comentado por sus seguidores y por otros actores que han querido resaltar la buena forma de Bloom y felicitarle por ello. Entre ellos el también actor David Burtka, marido de Neil Patrick Harris, quien ha apreciado "¡Qué bien te veo, hijo! Te echo de menos".

