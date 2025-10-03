Christopher Nolan logra uno de los "mayores honores" de su carrera tras ser elegido presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos

Christopher Nolan es uno de los directores más populares de nuestra era y no es para menos. Cada estreno es todo un éxito en taquilla, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno pop por todo el mundo. Desde el puzle de Memento hasta el Oscar en Oppenheimer, el director británico ha dejado a su paso un legado cinematográfico como pocos otros.

Sin embargo, hacerse con la estatuilla como mejor director no parece haber satisfecho a Nolan y ya ha aceptado un nuevo desafío: Ponerse a la cabeza del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA).

El DGA es el gremio que, desde EE.UU. defiende los intereses de los directores tanto de cine como de televisión. A lo largo de sus casi 90 años de historia, lo más habitual es que hayan sido cineastas o bien retirados o bien vinculados a la pequeña pantalla o producciones no tan trascendentes como las de Nolan (a excepción, por supuesto, de Frank Capra). Por eso, esta elección resulta de lo más llamativa.

Christopher Nolan arrasa en los Oscar con Oppenheimer | Getty

Así, el responsable de Origen, se pone a los mandos del gremio en un momento clave para la industria. Y es que nos encontramos ante uno de los momentos más transformadores del sector, donde la tecnología podría marcar una nueva era. Una realidad a la que el propio Nolan se ha referido en su discurso.

"Ser elegido presidente del Sindicato de Directores de América es uno de los mayores honores de mi carrera", comenzaba en su agradecimiento para acto seguido dejar claro que estará a la altura de las circunstancias: "Nuestra industria está experimentando cambios enormes, y agradezco a los miembros del Sindicato por confiarme esta responsabilidad". Porque si algo ha demostrado a lo largo de sus años de trabajo, es que las técnicas digitales no son lo suyo: ama el valor de las cámaras analógicas y el sentido más tradicional de dirigir.

Nolan toma el testigo de Lesli Linka Glatter, quien cumplió dos mandatos al frente de la institución. Un nuevo reto en su carrera que deberá compaginar con el próximo estreno de La Odisea.

Eso sí, si consigue llevar el rumbo del Sindicato tan bien como ha llevado su propia trayectoria cinematográfica, indudablemente el gremio de directores puede respirar tranquilo.