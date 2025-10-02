Leonardo DiCaprio llora la muerte de su "heroína" Jane Goodall: "Debemos recoger el testigo"

La primatóloga Jane Goodall falleció este miércoles a los 91 años, tal y como reveló el instituto homónimo que ella misma fundó en 1977. Dejó a su paso un imperecedero legado sobre el comportamiento de los chimpancés, famosa por su inmersión completa en el hábitat de los primates en Tanzania.

Como activista medioambiental, Leonardo DiCaprio tuvo la suerte de conocerla en persona. Una relación afectiva que convertía a Goodall en, según sus propias palabras, "una querida amiga". Ahora, el actor ha querido despedirse y rendirle un bonito homenaje en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, DiCaprio ha publicado una galería de imágenes tanto de Goodall trabajando con los chimpancés como de ellos dos compartiendo momentos y gestos de cariño. Todo ello acompañado de un emotivo mensaje de despedida que ensalza el valor del trabajo de quien dedicó su vida a estudiar y dar a conocer al mundo a los primates.

"Hoy hemos perdido a una auténtica heroína para el planeta, una inspiración para millones", comienza el comunicado. "Jane Goodall dedicó su vida a proteger y dar voz a los animales salvajes y a los ecosistemas en los que habitan", continúa para afirmar que ha sido la responsable de "recordarnos que estamos profundamente conectados no solo con los chimpancés y otros simios, sino con toda la vida".

"Habló directamente con las nuevas generaciones, inculcando esperanza, responsabilidad y la creencia de que cada persona puede marcar la diferencia", explica antes de dejar entrever que Goodall fue quien animó al actor a convertirse en un fiel defensor del medioambiente: "Inspiró a millones a preocuparse, a actuar y a tener esperanza. Nunca se detuvo".

"Mis profundas condolencias a la familia", escribe antes de despedirse de manera directa de la primatóloga. "Mi último mensaje a Jane era sencillo: Eres mi heroína. Ahora debemos recoger el testigo para proteger nuestro hogar".

Leonardo DiCaprio forma parte de la junta directiva de múltiples organizaciones de defensa del medioambiente, siendo una de las figuras de Hollywood más activa en la materia. Su discurso en los Oscar no fue de agradecimiento, fue una petición para proteger el planeta. Una prueba de que el eterno Jack de Titanic, ya está cumpliendo con sus propias palabras, continuando el trabajo que Jane Goodall cargó a sus espaldas durante toda su vida.