Pamela Anderson ya no es rubia platina, ahora lleva el pelo más corto que nunca y pelirrojo

Pamela Anderson se consolidó como un verdadero icono de belleza en los años 90, cuando su imagen recorrió el mundo gracias a su papel en la exitosa serie Los vigilantes de la playa. Con su carisma en pantalla y su inconfundible estilo, la actriz y modelo canadiense marcó una época y se convirtió en referente de una estética que aún hoy sigue siendo recordada.

Desde entonces, uno de los sellos más característicos de la actriz ha sido su larga melena rubia platina, un rasgo que la acompañó durante décadas y que se volvió inseparable de su imagen.

Salvo por una breve etapa en 2013, cuando sorprendió con un corte pixie oscuro, la estrella siempre ha mantenido su pelo rubio… hasta ahora.

Pamela ha aparecido en la Semana de la Moda de París, con un impactante cambio de look, luciendo una melena rojiza con un corte "shaggy" o desgreñado.

El estilista francés John Nollet ha sido el responsable de esta transformación, "inspirada en actrices suecas como Gunnel Lindblom y Bibi Andersson", según reveló una fuente cercana a Vogue.

Este cambio atiende a las exigencias de su próximo proyecto cinematográfico, según confirmaba el estilista en sus historias de Instagram.

Todo apunta a que se trata de Love Is Not the Answer, una película dirigida por Michael Cera en la que Pamela compartirá reparto con Steve Coogan y Jamie Dornan.

En el evento en París, Anderson lucía un vestido satinado color marfil de la firma One Of, con mangas tipo capa, que contrastaba con su nuevo tono de pelo y su estilo renovado.

Con esta decisión, Pamela Anderson deja atrás, al menos por ahora, una de las señas de identidad que la ha acompañado durante tantos años.