Primera foto de Cristiano Ronaldo en Fast and Furious: Así de bien se lo pasa con Vin Diesel y el resto del reparto

La franquicia con más gasolina de todos los tiempos está muy cerca de concluir. Fast and Furious ha sabido coger bien todas las curvas que se le han ido presentando en cada entrega y ahora, con el final muy cerca, Vin Diesel ha querido hacer una apuesta a lo grande.

Como si de un equipo de fútbol se tratara, la "familia" ha fichado a la estrella por excelencia del deporte rey: Cristiano Ronaldo. Así, el ex-madridista da el salto a la gran pantalla, dejando el balón para pisar el pedal del acelerador.

Cristiano Ronaldo | Gtres

El propio Diesel ya había confirmado su participación en la saga días atrás. Sin embargo, ha sido otro de los compañeros del reparto el encargado de compartir la primera foto de CR7 junto a los actores: Tyrese Gibson.

Además de Gibson, Ronaldo y Diesel, en la instantánea también aparecen sonriendo Jason Statham, Ludacris, Michelle Rodriguez y, el que muchos esperaban, Dwayne Johnson.

Y es que, tras las polémicas entre The Rock y el eterno Riddick, el antiguo luchador ha vuelto a la saga para despedirse de Hobbs por todo lo alto (si no surgen nuevos spin-offs en el futuro).

Fast X: Part 2 (o, quien lo prefiera, Fast XI) llegará a los cines en algún momento de 2027. Una cinta muy esperada por los fans de la franquicia automovilística que también traerá de vuelta a Paul Walker, tras su muerte en 2013.

Así pues, Cristiano llega a todo gas para, quien sabe, lucir un buen coche con la matrícula CR7.