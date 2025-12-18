El emotivo homenaje de Meg Ryan a Rob Reiner tras su asesinato

Cuando Harry encontró a Sally se considera un clásico indiscutible de la comedia romántica y la película ha entrado en todas las listas de referencia del género. Pero esta última semana, está siendo especialmente recordada por una triste razón: el asesinato de su director, Rob Reiner, y su esposa, Michele Singer Reiner.

La pareja fue encontrada sin vida por su hija Romy en su casa de Los Ángeles y se ha confirmado la detención de su hijo, Nick Reiner, como presunto autor de los hechos. Tras llamar a las autoridades, la hija del matrimonio habría avisado al que fue protagonista de la icónica película que Reiner dirigió en 1989, Billy Crystal.

El actor, que era amigo cercano de Rob desde hace décadas, fue de los primeros en llegar a la residencia del director y ver su cuerpo y el de su mujer sin vida.

Ahora, Meg Ryan, coprotagonista de Crystal en Cuando Harry encontró a Sally, ha hablado por primera vez sobre lo sucedido, compartiendo un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de una foto en blanco y negro en la que aparece bailando con Rob durante el rodaje de la cinta.

"Gracias, Rob y Michelle, por creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas y en la risa. Gracias por confiar en lo mejor de las personas y por vuestro profundo amor por nuestro país", comenzaba escribiendo la actriz en el pie de foto.

"Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia imposible, que algo bueno puede salir de ello, que se creará conciencia... No lo sé, pero supongo que ellos querrían que fuera algo esperanzador y humano, algo que nos llevara a todos a comprendernos mejor unos a otros y a alcanzar cierta paz", añadía Ryan.

Otros compañeros de profesión se han unido a las muestras de cariño hacia los Reiner, como Albert Brooks y Larry David, rindiendo homenaje al talento y la generosidad del director de cine que ha dejado un legado especial en Hollywood.