Chet Hanks habla sobre trabajar junto a su padre, Tom Hanks, tras sus problemas del pasado: "Ha sido un camino largo"

Tom Hanks no solo es uno de los actores más famosos de Hollywood, sino también uno de los más queridos. Su actitud dentro y fuera de la pantalla lo ha llevado a la cima de la industria y nada ha sido capaz de poner freno a su trayectoria. Sin embargo, esto no lo eximió de sufrir graves problemas con Chet Hanks, su hijo.

Rita Wilson y Tom Hanks llevan casados casi 40 años y han tenido dos hijos: Truman Hanks y Chet Hanks. Si bien la carrera de Truman se ha mantenido encaminada bajo los focos del séptimo arte, la de Chet dio tumbos antes de reconducirse. Su adicción a la cocaína y los conflictos con sus padres le impidieron despuntar como actor.

Ahora bien, todo parece estar quedando atrás. Tanto es así que el joven Chet acogió a su padre en su último proyecto: el videoclip You better run. Porque, a pesar de que Chet haya tenido ciertas apariciones en la pequeña pantalla (Una nueva jugada, Your Honor), su carrera también reside en el mundo musical. ¡Lleva el arte en las venas!

Tras el cameo de Tom Hanks. que revivía al emblemático Forrest Gump, muchos fueron los que se preguntaron si todos los rencores del pasado, efectivamente estaban en el pasado. "Es una auténtica prima donna", afirmaba Chet durante una entrevista para Today. Pero no tardaba en darle la vuelta entre risas: "Es broma. Es el tipo de más tranquilo del mundo", continuaba para concluir con un sólido "te quiero, papá".

"Ha sido un largo camino", recuerda cuando le preguntan por su vuelta al mundo de la televisión, "estoy agradecido por todo lo que ha pasado y por dónde estoy". Una forma simple de convertir sus sombras en aprendizaje para, ahora sí, tener la carrera que siempre quiso.

Es indiscutible que Hanks es un apellido que pesa en las espaldas de cualquiera. No obstante, las palabras de Chet demuestran que ha sabido aceptarlo para dirigirlo allá donde desee hacerlo llegar.