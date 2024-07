El hijo de Tom Hanks, Chet, habla claro sobre su dura adicción a la cocaína: "Te consume"

Chet Hanks, es un actor y músico más conocido por ser el hijo de los famosos actores Tom Hanks y Rita Wilson. A lo largo de los años, ha participado en diversos proyectos, destacándose en la serie Empire y en el reality show The Surreal Life. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por problemas personales y polémicas, incluyendo acusaciones por malos tratos y un pasado de drogadicción.

En una reciente entrevista en el podcast Bradley Martyn's Raw Talk, Hanks ha hablado abiertamente sobre la seriedad de su consumo de drogas en el pasado: "La droga con la que tuve más problemas fue la cocaína. Soy un adicto a la cocaína, sin más. Iba a tomar cocaína con los adictos y me decían algo como: 'Tranquilo, hermano. Relaja un poco. Dale como 15 minutos'. No me cansaba de eso".

De esta forma, Hanks ha hablado también de las consecuencias que lleva ha sufrido: "Es terrible. Te consume. Te marchitas porque no puedes comer, no puedes dormir".

Chet, quien en el pasado ha tenido problemas con sus padres a los que criticó por destrozarlo psicológicamente, ha admitido que "los quiere mucho" y ha recordado un episodio de su adolescencia. En 2008, cuando estaba en su tercer año de secundaria, fue enviado a un programa para adolescentes con problemas en el sur de Utah. Según él, sus padres se preocuparon por "un cambio abrupto" en su conducta, pasando de ser un niño "bueno e inocente" a "descontrolarse" y meterse en problemas.

"Me despierto por la mañana. Son las cuatro de la mañana y hay dos tipos enormes al pie de mi cama, mirándome. Y me dicen: 'Te vienes con nosotros'". Pese a esa medida que decidieron tomar sus padres, Chet explicó que sus problemas eran típicos de un adolescente rebelde. "Era una mierda normal de adolescente, tío. Fumaba marihuana, me emborrachaba, hacía estupideces".

Aunque acaba dedicando un sentido y pacífico mensaje hacía sus padres: "Quiero a mis padres. Quiero mucho a mi padre y a mi madre. Eso es ya agua pasada".

Tom Hanks, su mujer Rita Wilson y su hijo Chet Hanks | Getty

Hoy en día, Chet mantiene una relación cercana con sus padres y se prepara para aparecer en la nueva temporada de The Surreal Life: Villa of Secrets de MTV, donde se espera que comparta más sobre su juventud y su proceso de recuperación.