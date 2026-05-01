Michael tendrá secuela: esto es lo que se sabe de la segunda parte del biopic

Michael, el biopic sobre el rey del pop, acaba de llegar a los cines y ya está dando mucho de qué hablar, tanto por su éxito como por la polémica que ha generado en torno a cómo retrata la vida de Michael Jackson.

La película, que está triunfando en taquilla, ha reavivado el interés por la figura del artista, aunque también ha sido criticada por ofrecer una visión más amable de su historia.

Ahora, cuando apenas lleva unos días en cartelera, ya se ha confirmado que tendrá una segunda parte.

Según ha explicado Adam Fogelson, responsable de Lionsgate, en el pódcast The Town, el estudio siempre tuvo claro que una sola película no sería suficiente para abarcar toda la vida del cantante.

El directivo reconoce que desde el inicio existían dudas sobre cómo condensar su historia en un único filme, teniendo en cuenta la cantidad de etapas, música y momentos clave de su carrera.

Michael Jackson en 2003 | Getty Images

En este sentido, la secuela permitiría ampliar ese recorrido y profundizar en nuevas etapas de su vida, algo que ya se deja entrever en el propio final de la primera película.

Sobre el enfoque que tendrá esta continuación, Fogelson evita dar detalles y señala que todavía están trabajando en ello junto al productor Graham King y el director Antoine Fuqua, responsables creativos del proyecto.

Además, apunta que hay material suficiente para otra película más allá de las partes más controvertidas de su vida, dejando en el aire si la secuela abordará o no las acusaciones que marcaron su trayectoria.

En cuanto a los plazos, la intención es que el proyecto avance pronto, aunque dependerá de la agenda de sus responsables, que actualmente tienen otros compromisos en marcha.

Aun así, desde el estudio lo tienen claro: la segunda parte de Michael es muy probable y podría comenzar a rodarse en los próximos meses o el próximo año.