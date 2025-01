Cameron Diaz confiesa la verdadera razón de su regreso al cine 10 años después: "Era el momento"

Cameron Diaz ha vuelto al cine con una película cuyo título no podría ser más adecuado. La actriz protagoniza junto a Jamie Foxx De vuelta a la acción, su primera cinta en 10 años y que acaba de estrenar Netflix.

Cameron Diaz y Jamie Foxx en De vuelta a la acción | Netflix

La intérprete de 52 años se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood, pero se retiró en 2014 para recuperar su vida, según comentó.

Ahora, en medio de la promoción de la cinta, la actriz ha acudido a The Graham Norton Show junto a Foxx, del cual ha asegurado que fue clave en su regreso.

Jamie Foxx y Cameron Diaz en The Graham Norton Show | Cordon Press

"He vuelto gracias a Jamie", dijo. "Estuve 10 años sin prestar atención a nada, sin aceptar nada, y luego recibí este guion y pensé que tal vez era el momento", comentó, añadiendo que "si iba a dejar a mi familia durante 10 horas al día, quería hacerlo con el hombre más talentoso de la industria del entretenimiento".

"Es un privilegio hacer películas y todos tenemos mucha suerte de hacer lo que hacemos", continuó. "Que la puerta se abriera para mí después de una década fue increíble", agradeció mientras ponía en valor los años que ha pasado junto a su familia compuesta por su marido Benji Maddeny sus dos hijos.

Cameron Diaz y su marido Benji Madden | Gtres

"Pero pensé: 'Si dejo que esto pase, si no me involucro nuevamente y si no le doy una oportunidad, soy una tonta'. Podría ser el comienzo de algo, pero ya está aquí y estoy agradecida por ello", señaló.

Sin embargo, en una entrevista anterior con Empire, se guardó para ella revelar si haría más proyectos tras su regreso: "Me reservo el derecho de decir que no a volver a hacer una película, y me reservo el derecho de decir que sí si decido hacerlo".