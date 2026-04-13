La reflexión de Cameron Diaz sobre la fama 30 años después de su debut en Hollywood: "Es difícil de explicar"

Cameron Diaz es una de las actrices más famosas de Hollywood a pesar de retirarse durante 10 años de la actuación. La protagonista de La boda de mi mejor amigo vivió una pausa en su carrera de 2014 hasta 2025, cuando regresó con la película De vuelta a la acción, junto a Jamie Foxx.

Tras convertirse en una de las grandes estrellas del Hollywood de los 90, muchos se preguntaban el motivo de su decisión de alejarse de las pantallas, pero lo que parece que ha confirmado es que ha vuelto definitivamente.

Ahora estrena Outcome, ya disponible en Apple TV, cuya trama sigue a Reef Hawk (Keanu Reeves), una superestrella de Hollywood cuya vida aparentemente perfecta se desmorona cuando es extorsionado con un vídeo misterioso de su pasado.

Cameron Diaz en Outcome | Apple Studios

Preguntada por ella, Diaz ha reflexionado acerca de su trayectoria y su relación con la fama en una entrevista para People.

"Es un viaje. Creo que es diferente para cada persona. Han pasado unos 30 años", ha señalado la actriz, que debutó junto a Jim Carrey en La Máscara. "Es como sentarse en una silla de montar vieja, ¿sabes? Es como si hubieras galopado, trotado y caminado en ella, y te acostumbras y encuentras tu ritmo. Así es como funciona. Es difícil de explicar".

Cameron Diaz en La máscara (1994) | Cordon Press

"También creo que esta película muestra la fama desde una perspectiva muy interesante y exagerada. Todo el mundo cree que quiere ser famoso, pero eso tiene un precio. Así que es una comedia con moraleja", ha asegurado.

Además de Outcome, Cameron Diaz tiene por delante varios estrenos, entre los que se encuentra The Sham, una comedia romántica dirigida por Stephen Merchant o una comedia de acción titulada Bad Day.

Junto a ella, en 2027 llegará a los cines Shrek 5, en la que retomará el papel de la princesa Fiona.