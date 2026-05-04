La reacción de Olivia Wilde tras compararla con Gollum de El Señor de Los Anillos: "No es mi mejor ángulo"

Olivia Wilde acudió hace unos días al Festival Internacional de Cine de San Francisco y durante una entrevista en la alfombra roja se ha hecho viral su imagen.

Y es que, la actriz y directora aparece muy cerca del objetivo y con la imagen un tanto deformada. Las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los que la han comparado con Gollum de El Señor de Los Anillos.

Wilde ha hablado al respecto riéndose de la situación a través de un vídeo que ha publicado en Instagram Stories donde se le puede ver tirada en el sofá mientras su hermano le pregunta: "Olivia Wilde, ¿te gustaría abordar los recientes rumores de que eres un cadáver resucitado?".

Sobre la imagen se puede leer: "Tenía que ser tu hermano pequeño quien te diera la mayor cantidad de mierda posible".

Para después explicar: "No sé por qué estaba tan cerca de la cámara; no tenía por qué estarlo".

"Escucha, es un objetivo ojo de pez. Y lo admito, ¿es ese mi mejor ángulo? ¿Es ese mi mejor look? No, es una imagen sorprendente".

"¿Alguna otra pregunta? No estoy muerta", termina diciendo.