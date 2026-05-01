El diablo viste de Prada 2: los tres actores que fueron eliminados del montaje final

El diablo viste de Prada 2 ya está en los cines y, aunque la película ha reunido a un reparto de lujo, no todos los intérpretes que participaron en el rodaje han llegado al montaje final.

La esperada secuela cuenta de nuevo con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, que regresan dos décadas después para mostrar una visión actualizada del mundo de la moda y las revistas. Sin embargo, entre cameos y nuevos personajes, algunas apariciones se han quedado por el camino.

Anna Wintour

Según el medio Just Jared, la editora jefe de Vogue, que inspiró a Miranda Priestly, llegó a insinuar que tendría un cameo en la película. Sin embargo, finalmente no aparece.

El director David Frankel explicó en el podcast Back Row que Anna visitó el set durante el rodaje, pero el material grabado no pudo utilizarse, en parte porque la toma no quedó correctamente enfocada y no se repitió.

Anna Wintour | Cordon Press

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney fue vista en el rodaje en 2025 y grabó un cameo interpretándose a sí misma, que iba a aparecer al inicio de la película.

Según EW, su escena fue eliminada por una "decisión creativa", ya que no encajaba bien con la estructura de la secuencia, a pesar de la buena valoración de su participación.

Sydney Sweeney en la premiere de la temporada 3 de Euphoria | Gtres

Conrad Ricamora

Conrad Ricamora iba a interpretar al compañero de piso de Andy en la secuela, pero su personaje fue eliminado tras las proyecciones de prueba.

Conrad Ricamora | Getty

El propio actor explicó que su papel no encajaba en la historia, mientras que, según Variety, el público cuestionaba la necesidad de ese personaje, lo que llevó a centrar más la trama en otros vínculos ya conocidos.