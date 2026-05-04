Zendaya no asistirá y Meryl Streep rechazó ser copresidenta a la MET Gala más polémica: "Es una bofetada"

La METG Gala se celebra este 4 de mayo en Nueva York y muchos rostros conocidos desfilarán por el el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año con "El arte del vestuario" como tema y "La moda es arte" como dress code.

Pero a quién no veremos en esta edición de 2026 será a Zendaya, quien se ha convertido en uno de los valores más importantes de los últimos años.

Ha sido ELLE quien ha informado sobre su ausencia y los motivos que darían es que tras unos meses muy ajetreados con la promoción de El Drama o la temporada 3 de Euphoria, ha decidido alejarse un poco de los focos.

Aunque, justo esta gala llega con cierta polémica ya que Jeff Bezos y su mujer Lauren Sanchez se han convertido por primera vez en patrocinadores principales y copresidentes honorarios del evento.

Jeff Bezos y su mujer Lauren Sanchez | Gtres

"Francamente, resulta muy hiriente y muy inquietante que [los Bezos] sean la imagen de la Gala del Met de este año, algo que es realmente significativo para mucha gente y para una institución tan prestigiosa y respetada", explica una fuente a Daily Mail.

"Para mucha gente, esto es como una verdadera bofetada", continúa diciendo.

Otro de los nombres que no estará es Meryl Streep quien se dejó ver con Anna Wintour hace unos meses con motivo de la película El diablo viste de Prada 2. Y se rumoreaba que la oscarizada actriz iba a ser también copresidenta.

Anna Wintour y Meryl Streep en El diablo viste de Prada | Cordon Press

Pero, según apunta el medio, declinaría la invitación debido a que los Bezos financiaban el evento y eran los invitados de honor. Además, varias han sido las voces que han manifestado el "boicot a la Gala Met de Bezos".

Aunque, la ex editora en jefe de Vogue Anna Wintour siempre los ha defendido: "Creo que Lauren va a ser un gran activo para el museo y para el evento", dijo a CNN.

"Estoy muy agradecida por su increíble generosidad, y es una gran amante del vestuario y, obviamente, de la moda, así que estamos encantados de que forme parte de la velada".