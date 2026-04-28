Primer avance de Verity, el thriller con Dakota Johnson y Anne Hathaway que adapta el fenómeno de Colleen Hoover

El salto de las novelas de Colleen Hoover a la gran pantalla continúa, y su próximo proyecto ya tiene primeras imágenes: Verity, un thriller protagonizado por Dakota Johnson, Anne Hathaway y Josh Hartnett que apuesta por el suspense más inquietante.

El avance deja claro por dónde van los tiros. En él, el personaje de Hathaway lanza una advertencia tan directa como perturbadora: "Incluso con mi advertencia constante, vas a seguir consumiendo mis palabras. Pero ten clara una cosa: no hay luz hacia donde nos dirigimos".

La historia se centra en Lowen Ashleigh (Johnson), una escritora que acepta un encargo peculiar: terminar la saga literaria de Verity (Hathaway), una autora superventas que no puede continuar escribiendo tras un accidente. La propuesta viene de Jeremy Crawford (Hartnett), marido de la escritora. Para sacar adelante el trabajo, Lowen se instala en la casa del matrimonio, donde pronto empieza a descubrir que la realidad que la rodea es mucho más turbia de lo que parecía en un principio.

Antes de su lanzamiento, el tráiler se pudo ver en la CinemaCon de Las Vegas, dentro de una presentación de Amazon dirigida a exhibidores y distribuidores.

Con este proyecto, Hoover amplía la lista de adaptaciones de sus novelas, tras el revuelo de It Ends With Us, cuya batalla legal sigue en proceso, y otros títulos como A pesar de ti o No te olvidaré. Cabe recordar que Verity nació como una autopublicación en 2018, hasta que en 2021 fue adquirida por Grand Central Publishing. La autora también participa en la película como productora.

El estreno en cines de Verity está previsto para el 2 de octubre de 2026.