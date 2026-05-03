Resident Evil vuelve al cine: todo sobre el reboot del director de Weapons y su conexión con los videojuegos

Los fans del terror y concretamente de la saga Resident Evil están con las expectativas por las nubes después del primer vistazo al reinicio que ha dirigido Zach Cregger.

Esto es debido a que el director estadounidense es uno de los grandes argumentos para que esta franquicia encuentre el camino del éxito que siempre se le ha resistido en los cines, a pesar de las seis entregas que protagonizó Milla Jovovich.

A eso hay que sumarle que Netflix canceló su adaptación en 2022, además de la malograda Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City de 2021.

Ahora el panorama es distinto con Cregger tras convertirse en uno de los directores más aclamados del terror gracias a Barbarian y la aclamada Weapons. Como puedes ver en el vídeo de arriba, el primer teaser promete ser más oscuro y terrorífico que otras entrega. Pero, ¿qué se sabe de la historia? ¿Tendrá conexión con los videojuegos?

Austin Abrams en Resident Evil | Sony Pictures

Austin Abrams (Euphoria) protagonizará la película junto a Zach Cherry y Kali Reis, quienes prometieron a los fans que esta historia era "increíble", en declaraciones a ScreenRant.

Así, la trama sigue a Bryan (Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una trepidante lucha por la supervivencia en medio de una noche caótica y aterradora. Eso sí, tal y como señaló Cregger a IGN la película "tiene lugar paralelamente a los acontecimientos de Resident Evil 2", pero se trata de una historia completamente original nunca vista en los videojuegos.

Austin Abrams en Resident Evil | Sony Pictures

"Me gusta pensar que todo lo que sucede en la comisaría podría estar ocurriendo en este mundo", explicó el director. "Es solo un tipo más en otra misión al otro lado de la ciudad, y lo que le está pasando. No es canon, en el sentido de que no estoy usando a los personajes, pero sí es canon en el sentido de que se desarrolla en el día del juicio final en Raccoon City", añadió.

Junto a ello, habrá todo tipo de guiños a los juegos y easter-eggs para los fans, además de criaturas nunca antes vistas. Según avanzó Cregger a PlayStation, el protagonista hará frente a sus amenazas de manera progresiva, mientras su armamento evoluciona y trata de conseguir munición y gestionar los recursos.

Escena de Resident Evil | Sony Pictures

Todo ello hace prever una cinta muy diferente a las anteriores con el objetivo de recuperar el terror puro de los videojuegos. La película Resident Evil de Zach Cregger llegará a los cines el 18 de septiembre.