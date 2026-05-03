La película de Narnia de Greta Gerwig confirma título y su estelar reparto: esta es la nueva fecha de estreno

Después de años de un desarrollo silencioso, la nueva adaptación de Las crónicas de Narnia ya es una realidad. Y no será un simple reinicio sobre otra saga de fantasía. Netflix está tratando el proyecto de Greta Gerwig como uno de sus proyectos más ambiciosos.

La directora se alió con la plataforma de streaming para llevar a la pantalla una de las novelas de C.S. Lewis, y la libertad creativa que le han dado se ha demostrado con la elección de Meryl Streep para dar voz a Aslan.

Greta Gerwig en el Festival de Venecia de 2025 | Gtres

Además, otra de las sorpresas es que esta cinta no empezará por El león, la bruja y el armario, como hizo Disney en 2005, sino por la novela que funciona como origen cronológico de Narnia. Así, Netflix ha confirmado que el título será El sobrino del mago, sexta novela de la saga publicada en 1955, que se centra en Digory Kirke y Polly Plummer, quienes descubren el mundo mágico a través de la magia del tío de Digory.

Junto a ello, en un comunicado de prensa, Netflix ha señalado que la película retrasará su estreno en cines antes del lanzamiento en su plataforma. Por tanto, la nueva entrega de Narnia se estrenará en IMAX y a nivel mundial en cines el 12 de febrero de 2027, y en Netflix el 2 de abril de 2027.

Previamente, iba a estrenarse en Acción de Gracias antes de llegar a los hogares el día de Navidad.

Tilda Swinton en Las Crónicas de Narnia (2005) | Walt Disney Pictures

Eso sí, Netflix todavía mantiene parte del reparto bajo llave, pero ya hay varios nombres muy conocidos confirmado aparte del de Meryl Streep. Entre los intérpretes están Emma Mackey como la Bruja Blanca, Daniel Craig como el tío Andrew, Carey Mulligan en un papel todavía no detallado, Denise Gough o David McKenna y Beatrice Campbell como los jóvenes protagonistas.

Con el rodaje ya terminado tras meses de grabaciones en Reino Unido, la cinta se encuentra en postproducción y solo es cuestión de tiempo que comiencen a revelarse las primeras imágenes que, precisamente, es uno de los aspectos que más expectación ha levantado ya que aparentemente se ha apostado por una mezcla de efectos prácticos y CGI.

"Era una niña cuando leí por primera vez El sobrino del mago, y me enamoré del concepto maravillosamente improbable pero absolutamente brillante de un león cósmico que daba vida al mundo de Narnia con su canto", ha declarado Gerwig en el comunicado. "No sabía que de mayor me dedicaría al cine, pero un universo construido a partir de la música es una idea que siempre ha estado presente en mi corazón. Es el mayor honor de mi vida que me hayan pedido que lo materialice. Gracias a Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura. Creí que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquiera podía dejarse llevar por una epopeya. Que la maravilla y el asombro estaban al alcance de todos, incluso de gente común como yo... Me transformó".