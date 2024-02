Brad Pitt, acusado de ser "volátil" en Leyendas de Pasión y las constantes peleas con el director: "Una provocación estúpida y vergonzosa"

Brad Pitt es uno de los actores más famosos de Hollywood. Conforme han ido pasando los años en su carrera, se ha convertido en toda una celebridad. Los papeles que ha interpretado hasta ahora han sido muchos y variados, por lo que siempre hay alguna que otra anécdota de los rodajes con él, aunque la última que ha salido más que anecdótica es polémica.

Si bien hace unos días el actor lograba apuntarse un tanto en una de sus batallas legales contra su exmujer Angelina Jolie por su bodega francesa, ahora vuelve a ser noticia pero por la próxima publicación de las memorias del director Ed Zwick. Pitt trabajó con él en la película de 1994 Leyendas de Pasión interpretando a Tristan Ludlow y, según ha contado Vanity Fair, el director ha escrito en su libro que la relación con el actor fue complicada.

El libro de Zwick saldrá el próximo 13 de febrero y se titula Hits Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood. En él ha contado numerosas anécdotas del rodaje de Leyendas de Pasión y ha dejado polémicas declaraciones sobre el actor: "Puede ser volátil cuando está enfadado". El director ha escrito sus pensamientos sobre todo lo que vivió: "Se ponía nervioso cada vez que estaba a punto de filmar una escena que requería que mostrara una emoción profunda".

Julia Ormond y Brad Pitt en Leyendas de Pasión | Cordon Press

Lo más llamativo, ha sido que ha recordado una de sus grandes discusiones en el set: "No sé quién gritó primero, quien maldijo o quién tiró la primera silla. ¿Yo quizás? Pero cuando miramos arriba, el equipo había desaparecido. Y esta no fue la última vez que sucedió". Además, el director ha confesado que haciendo una primera lectura de guion el agente del intérprete le llamó "para decir que Brad quería renunciar". El productor Marshall Herskovitz finalmente lo convenció para que se quedase.

Ed Zwick ha continuado contando qué pensó tras esto: "Fue el primer augurio de la poca emoción que se agotaba dentro de Brad. Parece tranquilo al principio, pero puede ser volátil cuando se enfada, como me lo recordaron más de una vez cuando comenzó el rodaje nos medimos mutuamente". A esto ha añadido: "A veces, por muy experimentado o sensible que sea uno como director, las cosas simplemente no funcionan. Sus ideas sobre Tristan diferían de las mías".

Sobre cómo dirigirle y la razón de la fuerte personalidad del actor ha dicho: "Brad había crecido con hombres que controlaban sus emociones; Creí que el punto de la novela era que la vida de un hombre era la suma de sus dolores... Sin embargo, cuanto más presionaba a Brad para que se revelara, más se resistía. Así que seguí presionando y Brad retrocedió".

En las memorias recoge también un ejemplo en el que le dio a Pitt una orden delante del equipo y ha admitido que fue "una provocación estúpida y vergonzosa": "Brad volvió a mí, también en voz alta, diciéndome que retrocediera". Zwick, de hecho, ha confesado que podría haberlo hecho diferente: "El movimiento considerado habría sido decirle al equipo que tomaran cinco minutos y que nosotros dos lo habláramos. Pero me sentía muy desesperado y no estaba dispuesto a ceder".

"Estaba enfadado con Brad por no confiar en mí para influir en su desempeño. También por la desgana que había mostrado tras la primera lectura del guion. Quién sabe, puede que incluso haya estado representando mi propia incapacidad para ser vulnerable". A esto ha añadido cómo reaccionó Pitt: "Pero Brad no estaba dispuesto a ceder sin luchar. En su defensa, lo estaba presionando para que hiciera algo que consideraba incorrecto para el personaje o más emo de lo que quería que pareciera en pantalla.

El director de cine Ed Zwick | Getty

Dicho todo esto, Zwick ha proseguido su relato: "Con el tiempo, el equipo se acostumbró a nuestras peleas y se marchaba y nos dejaba resolverlo". De hecho, ha compartido que aunque "estallaran" el uno con el otro, más tarde "se reconciliaban y se lo decían en serio". Ha dicho tras esto que Brad es "una persona franca, directa, divertida y capaz de sentir una gran alegría". También que nunca estuvo "menos que completamente comprometido a hacerlo lo mejor que podía".

Además, ha querido hablar de qué opinó Brad Pitt sobre el resultado final diciendo que "no estaba contento" y que "sintió que había minimizado la locura de su personaje". Sobre esto, ha dicho que sólo cortó una escena en la que Tristan sufría fiebre, pero que "era una toma que me gustaba muchísimo, y habría sido poco dejarla ahí, debería haberlo hecho".

Visto todo esto, era difícil imaginar cómo acabó la relación entre ellos, pero las memorias también desvelan esto. Al parecer, terminaron amistosamente después del estreno de la película admitiendo que ninguno de los dos sabía lo que estaban haciendo en el set: "Nos abrazamos. Fue un momento bueno. Nunca volvimos a trabajar juntos".

La situación ha hecho que el propio Zwick haga una reflexión sobre lo ocurrido: "Algunos actores tienen problemas con la autoridad, pero también muchos directores se sientes amenazados cuando actores inteligentes hacen preguntas desafiantes que revelan su falta de preparación. Ambos tienen razón y ambos están equivocados".

Después de que todo esto saltase, Pitt ha aparecido en el estreno en Los Ángeles de Bob Marley: One Love porque su productora Plan B Entertainement es la encargada de este proyecto, pero ha evitado la alfombra roja. Se le ha visto charlando y animado, según HOLA, pero el intérprete no ha hecho ninguna declaración.

Quien sí lo ha hecho ha sido una fuente a People desmintiendo todo lo dicho por Ed Zwick: "Es un poco triste que esté tan desesperado por llamar la atención que hable mal de gente como Julia Roberts y Brad Pitt y otros, cuando es él quien por su comportamiento, patear sillas y tirar cosas, se volvió tan malo que molestó al elenco y al resto del equipo". De hecho, esta persona cercana al set de rodaje ha dicho: "Tenían desacuerdos, pero Brad no era volátil".

No es la primera vez que sale a la luz que Brad Pitt haya tenido problemas en un rodaje, ya le pasó con Harrison Ford, como puede verse en el vídeo de arriba. Ahora, viendo estas últimas declaraciones, habrá que esperar a ver si el intérprete se pronuncia o si, por el contrario, querrá dejar pasar el tiempo y no mojarse ante las palabras del director de Leyendas de Pasión.