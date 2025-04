Blake Lively sorprende con su discurso tras aparecer en público con Ryan Reynolds: "Tengo tanto que decir de mis 2 últimos años"

Blake Lively y Ryan Reynolds deslumbran en la alfombra roja del evento TIME100, donde se ha reconocido a la actriz como una de las 100 personas más influyentes del año. Esta aparición llega en medio de la batalla legal que Lively mantiene con su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni. Sin embargo, no ha sido la primera aparición pública de la pareja. Ambos reaparecieron en la celebración del 50 aniversario de Saturday Night Live tras meses alejados del foco mediático.

Para la ocasión, Lively ha optado por un look al más puro estilo del viejo Hollywood. En las imágenes del evento se puede apreciar su elegante vestido rosa apagado de Zuhair Murad, compuesto por un corpiño que realza su figura y una preciosa cola.

Reynolds, fiel a su estilo clásico, se ha decantado por un sobrio esmoquin negro que ha combinado con una pajarita y unos mocasines de charol. Además de desfilar por la alfombra roja, el actor también ha participado en la cumbre TIME100, donde ofreció una entrevista en la que compartió cuál es la película favorita de su hijo menor.

Durante el evento también se ha podido escuchar a Lively hablar en públicopor segunda vez desde su aparición en el festival SXSW para estrenar su nueva película, Otro pequeño favor.

La actriz ha tenido palabras de agradecimiento a la revista por su consideración en la lista de las personas más influyentes y ha alegado que le parece "surrealista y profundamente significativo"ser homenajeada "en un momento en que la moneda más valiosa parece ser la ira. Parece un acto desafiente comunicarse y celebrar todo lo bueno que está vivo en el mundo".

Además, añade que ser llamada "influyente" es "una gran responsabilidad", explicando: "La forma en que lo usamos importa. A quién y qué defendemos, y sobre qué guardamos silencio, lo que monetizamos versus lo que realmente vivimos, importa".

"Tengo tanto que decir sobre los últimos dos años de mi vida, pero esta noche no es el momento ni el lugar", dice la actriz haciendo referencia a su litigio con Baldoni.

Ryan Reynolds y Blake Lively junto a su madre Willie Elaine McAlpin | Reuters

Lively cambia el rumbo de su discurso para alzar la voz y revelar que para ella la persona más influyente en su vida ha sido su madre, Willie Elaine McAlpin, quien estuvo en el evento. Además, la actriz revela que su madre es "superviviente del peor crimen que alguien puede cometer contra una mujer".

"Mi madre nunca obtuvo justicia por parte de su compañero de trabajo que intentó arrebatarle la vida cuando ella era madre de tres niños pequeños, años antes de que yo naciera", comenta.

También explica cómo su madre se vio reflejada en una mujer que habló en la radio sobre una "circunstancia similar" que había vivido.

"La mujer compartió con dolor y crudeza cómo escapó. Y gracias a escuchar a esa mujer hablar de su experiencia, en lugar de encerrarse en sí misma por el miedo y la vergüenza injusta, mi madre está viva hoy. La salvó una mujer cuyo nombre jamás conocerá", añade.

"No se lo dejamos saber a nuestras hijas, pero un día les rompemos el corazón al revelarles el secreto que les ocultamos mientras se pavoneaban con vestidos de princesa: que no están, y probablemente nunca estarán, seguras en el trabajo, en casa, en un estacionamiento, en un consultorio médico, en internet; en cualquier espacio que habiten física, emocional y profesionalmente", continúa. "Nunca subestimes la capacidad de una mujer para soportar el dolor".

Para finalizar su discurso, agradeciendo a "todos los hombres, incluido mi dulce esposo (Ryan Reynolds), que son amables y buenos cuando nadie los mira. Y a todas las comunidades de todo el espectro de género, edad, político, geográfico y racial que luchan todos los días simplemente por estar a salvo, os veo".