La confesión de Ryan Reynolds sobre su hijo con Blake Lively que le da donde más le duele: "Necesito curar esto"

En medio del drama legal entre su esposa Blake Lively y su coprotagonista en It Ends With Us, Justin Baldoni, Ryan Reynolds apareció en la Cumbre Time100 en Nueva York, donde ha confesado que su hijo más pequeño, Olin, es su fan número uno.

Durante el evento, se ha preguntado a Reynolds sobre su película menos taquillera de superhéroes, Linterna verde (2011). Sin embargo, a pesar de no ser el mejor proyecto de su currículum, ha revelado entre risas: "Es la película favorita de mi hijo, tiene 2 años. Es como, todos los días piensas: 'Oh, necesito curar esto, ya veo'", reflexiona sobre la cinta.

Lo curioso de la afirmación del actor es que su mujer, Lively, también protagonizó la cinta. De hecho, ambos actores se conocieron durante su rodaje en 2010, pero no fue hasta después del estreno que oficializaron su relación, casándose dos años después y dando la bienvenida a sus 4 hijos: James, de 10 años, Inez, de 8, Betty, de 5, y Olin, de 2 años.

Ryan Reynolds y Blake Lively con sus hijas James e Inez | Getty

El nombre del pequeño de la familia no se dio a conocer hasta el pasado mes de julio de 2024, cuando Reynolds lo reveló durante un discurso en la premiere de Deadpool y Lobezno en Nueva York. Además, el director de la película, Shawn Levy, quien también es padrino del menor, reveló que los hijos del actor formaron parte del proyecto.

Olin hace su aparición en la película como Babypool, mientras que su hermana Inez también tiene un cameo interpretando a Kidpool. Por su parte, Lively aparece enmascarada en el papel de Ladypool.