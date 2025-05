Blake Lively revela que sus hijas son los más críticas con sus looks: "Una mezcla entre Napoleón y Jennifer Lawrence"

Tras meses de mantener un perfil bajo, Blake Lively está retomando su vida pública acudiendo a eventos y concediendo entrevistas después de que estallara el conflicto legal que mantienen actualmente con Justin Baldoni, su coprotagonista de It Ends With Us.

Sin embargo, a pesar de haber desfilado por varias alfombras rojas, no había vuelto a aparecer hablando en televisión hasta ahora. La estrella de Otro pequeño favor ha reaparecido en el late night de Seth Meyers para promocionar el estreno de la película que protagoniza junto a Anna Kendrick, donde se ha abierto sobre su complicado año.

Durante la entrevista, el presentador le ha preguntado a Lively si alguno de sus cuatro hijos con Ryan Reynolds había criticado alguno de los looks que ha llevado a lo largo de su carrera, a lo que ella responde sin dudar: "Oh, sí, sí, sí".

La actriz es un gran icono de la moda dentro de la industria, logrando ser la musa del diseñador Karl Lagerfeld y convirtiéndose en una figura clave en la famosa Met Gala. No obstante, no está exenta de críticas y, al parecer, sus hijas: James, de 10 años, Inez, de 8, Betty, de 5, y el pequeño Olin, de 2 años, son los más exigentes.

"Una de mis hijas cumple años el mismo día que Napoleón y Jennifer Lawrence, así que imagina una mezcla de esos dos", bromea Lively, a lo que Meyers comenta entre risas: "¿Así es como funcionan los cumpleaños? ¿Se fusionan?"

"¡Creo que sí, no lo sé! Porque no sé mucho sobre signos del zodiaco", responde la actriz entre risas.

Blake Lively | Gtres

Además, añade que su hija, posiblemente refiriéndose a Betty, es "la persona más graciosa del mundo" y asegura que "definitivamente gobernará el mundo con un liderazgo autoritario".

Por otro lado, Lively comenta que su hijo Olin, el más pequeño de la familia, es "muy romántico" y añade: "Todo el tiempo anuncia que soy el amor de su vida".

"Me visto cada día como una chica de secundaria, y pienso: 'Ay, por favor, ojalá diga algo'", reconoce.

Hablando con Meyers, ha explicado que su familia ha sido su "salvavidas" en medio de todo el caos por su litigio con Baldoni que continúa escalando y sumando participantes como Taylor Swift y Hugh Jackman, que serán citados para testificar a favor de la actriz.