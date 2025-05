Blake Lively, encantadísima con que la gente esté llamando "demente" a Otro pequeño favor

Otro pequeño favor ya está disponible en Prime Video, aunque su estreno no ha estado exento de controversia por las acciones de su protagonista Blake Lively, quien se encuentra en plena batalla legal con Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us.

A pesar de su complicada situación, la actriz ha regresado a la escena pública, retomando su agenda de eventos tras meses de mantener un perfil bajo. Además, ha participado activamente en la promoción y el estreno de esta segunda entrega de Un pequeño favor, donde se la ha visto junto a su compañera de reparto Anna Kendrick, pese a los rumores que apuntaban a una relación tensa entre ambas.

Anna Kendrick y Blake Lively en el estreno de Otro pequeño favor | Gtres

La película tan solo lleva unos días en la plataforma de streaming y ya ha generado un gran revuelo, despertando críticas de todo tipo. Por ahora, muchos de los fans parecen estar disfrutando tanto de la película como Lively lo está haciendo con las reacciones. De hecho, la actriz ha publicado varias historias en su cuenta de Instagram donde se pueden ver la cantidad de elogios que está recibiendo, sobre todo comentarios divertidos sobre lo 'loca' que es la cinta.

Blake Lively vía Instagram | Instagram de @blakelively

Entre los comentarios destaca el de un fan que afirma: "Demente. Nunca pensé que podrían superar la primera película, y sin embargo, aquí estamos. Es todo lo que esperaba y más". El resto de críticas sigue la misma línea, alabando lo demencial y exagerado de esta película, algo que parece fascinar a Lively.

La primera entrega, estrenada en 2018 bajo la dirección de Paul Feig, dejó el listón muy alto con su carácter salvaje y su capacidad para sorprender al espectador, por lo que no se esperaba menos de esta segunda parte, donde se retoma la historia de Stephanie Smothers (Anna Kendrick) y Emily Nelson (Blake Lively) 5 años después.

La película parece ser un éxito rotundo, lo que podría impulsar a Feig a empezar a considerar una tercera entrega. Sin embargo, habrá que esperar para ver si las críticas positivas siguen siendo consistentes.