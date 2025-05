Blake Lively, por primera vez en televisión sobre su polémica con Justin Baldoni: "Veo a muchas mujeres con miedo de hablar"

La vida de Blake Lively ha cambiado radicalmente en el último año tras salir a la luz su mala relación con Justin Baldoni y su posterior disputa legal. Ambos actores, protagonistas de It Ends With Us, están enfrentados judicialmente después de que la intérprete le denunciara por acoso sexual e intentar destruir su reputación.

Durante los últimos meses, Lively y su marido, Ryan Reynolds, han sufrido la división de entre aquellos que apoyan a Baldoni y los que creen que ella es la víctima de esta polémica. Sin embargo, la actriz ha sufrido ataques desde muchos frentes, como se comprobó tras la gala TIME100.

Blake Lively en la gala TIME100 | Cordon Press

En este contexto, el estreno de Otro pequeño favor está siendo un arma de doble filo para la actriz, ya que no deja de recibir críticas debido a su exposición mediática, pero también puede pronunciarse ante las cámaras como acaba de demostrar.

De esta manera, Lively acudió al late night de Seth Meyers en el que habló sobre su cinta con Anna Kendrick además de mencionar la controversia con el que fuera su coprotagonista.

"Lo que puedo decir sin entrar en demasiados detalles es que este año ha estado lleno de altibajos en mi vida y veo a muchas mujeres con miedo de hablar, especialmente ahora mismo, con miedo de compartir sus experiencias, y ese miedo es intencionado", le respondió Lively a Meyers tras preguntarle sobre su "año intenso".

"Pero también reconozco que muchas personas no tienen la oportunidad de hablar. Así que me siento afortunada de haberlo hecho, y son las mujeres quienes han tenido la oportunidad de usar su voz las que me ha mantenido fuerte y me ha ayudado en mi creencia y en mi lucha por un mundo más seguro para las mujeres y las niñas. Es algo muy sencillo", señaló, despertando la ovación del público.

Cabe recordar que la actriz ya había reaparecido en un especial de SNL y Ryan Reynolds aprovechó para bromear tras la demanda de Justin Baldoni.