La bola negra, la historia de amor gay con la que Javier Calvo y Javier Ambrossi conquistan Hollywood: Imponente, dura y muy emotiva

Por fin se estrena La bola negra. Sí, sé que lo estabas esperando porque la expectación por ver la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi es máxima.

Los Javis se inspiran en una obra inacabada de Lorca para contarnos 3 historias distintas, en 3 tiempos diferentes de 3 personajes gays.

La bola negra es una película dura, llena de poesía donde muestra lo valiente que hay que ser para ser fiel a uno mismo cuando lo tienes todo en contra.

Pero también es una película optimista, sobre lo bello de vivir, con humor, muy emotiva y grandes interpretaciones. Te aseguro que alguna lagrimita cae seguro.

Carlos González, Guitarricadelafuente y Milo Quifes son los 3 protagonistas. Estos dos últimos, estrenándose como actores. Todo un reto y un acierto.

Penélope Cruz está sublime en un papel corto pero lleno de luz en un momento muy oscuro y tiene dos números musicales sensacionales.

Miguel Bernardeu se arriesga con un personaje alejado a todo lo que ha hecho pero con el que convence y conmueve al espectador.

Y bueno, tener a Glenn Close hablando en un perfecto español. Eso es categoría.

Al ver la bola negra sientes el orgullo de lo nuestro, de nuestro arte, nuestras costumbres y nuestras raíces. Aunque, es inevitable pensar en el triste desenlace que tuvo Lorca y lo que nos arrebataron con su asesinato.

Cuesta creer que sea el segundo largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi pero su sello es inconfundible. Los primeros éxitos ya han llegado pero, todo apunta, que esto acaba de empezar.