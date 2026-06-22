La gran relación de les hijes de Jennifer Lopez y Ben Affleck, Oskar y Finn: se van de concierto con la cantante

Este sábado 20 de junio, la artista Jennifer Lopez se convirtió en el centro de todas las miradas al asistir al concierto de Ariana Grande en el Kia Forum de Inglewood, California, muy bien acompañada.

Lopez disfrutó de la velada demostrando una gran complicidad junto a su hije Oskar, de 18 años, y Fin, el hije de Affleck, de 17. Les dos jóvenes, que son muy amigues desde hace años, se mostraron eufóricos y compartieron risas durante todo el evento.

Esta comentada reaparición pública llega en un momento de plena madurez para les adolescentes. El pasado mes de mayo se produjo un gran revuelo en las redes sociales tras salir a la luz que el hije de Lopez, a quien en 2022 presentó en un escenario usando el pronombre "elle", ha adoptado el nombre de Oskar Muñiz.

Este cambio se hizo oficial de cara al público coincidiendo con las lágrimas de Jennifer Lopez con su hije Oskar en la graduación de su hijo Max, donde la diva del Bronx arropó a sus hijos en su paso a la etapa universitaria. Una situación muy similar a la de Fin, el hije de Affleck y Jennifer Garner, quien en marzo de 2024 hizo público su nuevo nombre.

El propio Ben Affleck ya ha expresado públicamente el inmenso orgullo que siente por la gran sintonía que existe en este núcleo familiar. Durante el estreno de su película The Accountant 2, el cineasta se deshizo en elogios hacia su exesposa y la bonita conexión que mantiene con sus descendientes: "Jennifer Lopez es espectacular, se lleva muy bien con mis hijos y mantiene una excelente relación con ellos".

"Estoy encantado de que los niños estén aquí conmigo. La relación que se puede tener con niños así es la mayor alegría de mi vida. Y esos niños son increíbles", zanjó el actor.

Este gran equilibrio y apoyo mutuo coincide con las recientes declaraciones de Lopez en el podcast SmartLess, donde reprochó la falta de implicación de su ex, Marc Anthony, en la crianza de sus mellizos tras su divorcio en 2014.

En dicha intervención, la artista reivindicó con orgullo su vida en solitario: "Yo pensaba: 'Hiciste todo eso tú solita. ¡Qué bien!'. Como si no hubieras tenido casi ayuda, ¿sabes? Ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ​​ser realmente feliz". Una felicidad que hoy saborea viendo lo unides y felices que crecen sus hijes.