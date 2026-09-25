Karla Sofía Gascón asegura que "no se ha comprobado" que ella escribiera tuits ofensivos y promete "venganza"

Después de una carrera por el Oscar marcada por la polémica en 2025, Karla Sofía Gascón ha vuelto a pronunciarse sobre sus antiguos tuits de contenido racista y ofensivo que, tras salir a la luz, provocaron una oleada de odio hacia ella. La protagonista de Emilia Pérez ha afirmado ahora que no puede pedir disculpas por algo que no hizo, pues "todavía no se ha comprobado" que ella escribiera "nada".

En una entrevista con Vanity Fair, Gascón fue preguntada si se vengaría de los responsables de su cancelación. "No, no, no es que 'lo haría'. Es que lo voy a hacer", sentencia. "Mi mayor venganza es el que no hayan podido destruirme. Seguiré adelante. No tiene mucho misterio. Todo lo que hagan de mal se va a multiplicar por 200.000 cosas de bien", remarca.

"Todavía no se ha comprobado que yo haya escrito nada", asegura Gascón a propósito de los antiguos mensajes ofensivos que provocaron que que Netflix la apartara de la campaña de promoción de Emilia Pérez. "Se creó una inercia para que una persona como yo no llegara a ser un ejemplo para la juventud ni pudiera llevarse un premio en un momento político global en el que iban a hacer todo lo posible para que eso no fuera así", continúa.

"Solamente hay que tirar un poquito del hilo para saber quiénes son los dueños de esos sitios de los que dicen que surgen las cosas. Yo no puedo pedir disculpas por algo que no hice", afirma, pese a que en 2025 ya pidió disculpas en un comunicado por sus "acciones pasadas" y por decir "cosas hirientes".

Por otra parte, la intérprete asegura que no se considera un referente para el colectivo trans ni es su "intención serlo". "Pero si a alguien le sirve mi experiencia, bienvenido. Yo si de algo puedo ser representativa es de la lucha y del no dejarse vencer por los obstáculos que te pone la vida", matiza, coincidiendo con la entrevistadora en que el mundo no está preparado para Karla Sofía Gascón. "Estoy en una época que no me corresponde. Por algo será", expresa.

Karla Sofía Gascón ya pidió disculpas tras los Oscar

Tras la gala de los Oscar de 2025, en la que Gascón estuvo nominada en la categoría de mejor actriz principal por su papel en Emilia Pérez, emitió un comunicado, recogido por medios como The Hollywood Reporter, pidiendo disculpas y comprometiéndose a "seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro".

"Últimamente, he sido el blanco de palabras dañinas, también he dicho cosas hirientes a lo largo de mi vida que han hecho que otros se sientan ofendidos; cosas hechas y dichas desde el miedo, desde mi propia ignorancia, desde mi propio dolor", expresaba la actriz.

"Sin excusa y sin intención de justificar ninguna de mis acciones pasadas, pido disculpas a todos los que he ofendido en algún momento de mi vida y a lo largo de mi trayectoria", proseguía el texto, en el que también incidía en el sufrimiento que le causó la oleada de odio recibida, que incluyó "vejación, desprecio e incluso amenazas de muerte".

Gascón volverá a la gran pantalla en Trinidad, película dirigida por Laura Alves y José F. Ortuño que llegará a las salas el 13 de noviembre. La actriz también tiene pendiente el estreno de la cinta italiana Scuola di seduzione, dirigida por Carlo Verdone, y Las malas, adaptación de la novela homónima de Camila Sosa.