Barry Keoghan denuncia el acoso que sufre su familia tras romper con Sabrina Carpenter: "Se están cruzando muchos límites"

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter formaban una de las parejas más virales del mundo del espectáculo tras iniciar su relación hace un año.

Fuentes cercanas al actor de Saltburn y la cantante de Espresso confirmaron su ruptura a People el pasado 3 de diciembre, asegurando que ambos decidían "tomarse un descanso", aunque ninguno se ha pronunciado al respecto. De hecho, el pasado verano se señaló que mantenían una relación intermitente.

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter en el vídeo de Please Please Please | Youtube / Sabrina Carpenter

Aunque esta ruptura se atribuyó a sus prioridades profesionales, los rumores de una infidelidad por parte del intérprete irlandés generaron un aluvión de críticas en redes sociales. La polémica incrementó cuando Keoghan publicó en su Instagram Stories algunas fotos aparentemente provocativas y con el cabello rubio en el set de su próxima película, lo que llamó la atención por su actitud.

Sin embargo, poco después eliminó su cuenta de Instagram y ahora ha roto su silencio.

A través de X, el actor ha denunciado el acoso que ha recibido por algunos fanáticos, llegando incluso a rondar la casa de sus familiares.

"Solo puedo sentarme y aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha aparecido en Internet de maneras a las que normalmente no respondo", comenzó su comunicado. "Tengo que responder ahora porque se está llegando a un punto en el que se están cruzando muchos límites. Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo. Nadie debería leer los mensajes que he recibido. Son puras mentiras, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, mi carácter, mi forma de ser como padre y todas las demás cosas inhumanas que puedas imaginar", explicó.

Keoghan también reveló que la gente había estado acosando a su madre, llamando a la puerta de la casa de su abuela y "sentándose afuera de la casa de mis bebés e intimidándoles".

Barry Keoghan y brazalete en honor a su madre | Getty

"Cada día me esfuerzo más en todos los aspectos y ser la persona más sana y fuerte para mi hijo. Quiero brindarle oportunidades para aprender, fallar y crecer. Quiero que pueda admirar a su padre, que confíe plenamente en mí y sepa que lo apoyaré pase lo que pase", añadió.

"Recordad que él tiene que leer TODO esto sobre su padre cuando sea mayor. Por favor, sed respetuosos con todo el mundo", concluyó sobre su hijo, sobre el que no es la primera vez que menciona en redes ante las acusaciones de ser un padre ausente.

La influencer Breckie Hill responde a los rumores de infidelidad con Barry Keoghan

En medio de la ruputura de Keoghan y Carpenter, el nombre de Breckie Hill, una conocida influencer norteamericana, surgió como posible infidelidad del actor.

Tras el escándalo, la joven de 21 años ha desmentido su affair con Barry en TikTok: "Nunca me he topado con este hombre en mi vida. La única vez que lo he visto fue en la pantalla de mi televisión mientras veía Saltburn".

Paralelamente, otra fuente también abordó en declaraciones a People los rumores de infidelidad, asegurando que el actor "siempre le fue muy fiel a Sabrina desde el principio y no hubo ninguna tercera persona involucrada en su ruptura ni en ningún otro momento de su relación".