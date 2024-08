Barry Keoghan y Sabrina Carpenter mantienen una relación "intermitente", según una fuente

Desde hace unas semanas los rumores de una ruptura entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan suenan cada vez con más fuerza. A pesar de que cuando se le ha preguntado a la cantante por su romance con el actor de Saltburn no ha confirmado que fuera su novio, en una entrevista para Rolling Stone hace dos meses, son varias las imágenes que se han compartido de ambos juntos.

Barry Keoghan y Sabrina Carpenter en Los Oscars | Gtres

De hecho, el irlandés ha participado en el videoclip de una de las canciones más populares de la cantante, Please Please Please. Además, previamente ya se les había visto a los dos en la Gala Met, posando por primera vez juntos.

Pero parece que el amor podría haber terminado para la joven pareja de artistas. Según ha explicado una fuente a People, la relación es "intermitente". Aunque el pasado viernes el actor le daba a me gusta a la foto que Carpenter compartió en su cuenta de Instagram, dejando entre ver que ambos aún continúan llevándose bien.

El comienzo de esta relación se remonta a finales de septiembre de 2023, durante la Semana de la Moda de París, cuando se cree que podrían haberse conocido. Dos meses más tarde, en diciembre, se publicaban unas imágenes en la que se veía a ambos en una cena en Los Angeles. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2024 cuando la pareja posó junta en una fiesta posterior de los premios Grammy.

Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado tras la nueva información de esta fuente a la revista americana. El único movimiento que ha habido por parte de los protagonistas de esta historia ha sido la foto que el actor ha compartido en Instagram con su hijo Brando.