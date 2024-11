Barry Keoghan responde a las acusaciones de ser un padre ausente y por qué no se le ve con su hijo: "Me pone furioso"

Barry Keoghan, conocido por su destacada trayectoria en el cine, se ha visto envuelto en críticas que ponen en duda su papel como padre. Las redes sociales, que en muchas ocasiones pueden ser un escaparate para mostrar momentos personales, también pueden ser un arma de doble filo, y para Keoghan, pese a que ha publicado alguna imagen de su hijo en redes sociales, proteger su privacidad ha sido una prioridad.

Esta decisión, sin embargo, ha generado opiniones encontradas y lo ha llevado a enfrentarse a comentarios que lo tachan de "padre irresponsable" o ausente en la vida de su hijo.

En una reciente entrevista en The Louis Theroux Podcast, el actor ha abordado estas críticas y ha explicado los motivos detrás de su elección de no compartir imágenes de su hijo en las redes sociales.

"Hay mucha información en Internet. Si no tuviera una piel dura o la fuerza para tenerla, no estaría sentado aquí", afirma Keoghan. El actor, padre de Brando, de dos años, ha señalado que su propia experiencia de crecimiento sin un modelo paterno influyó en su enfoque de la paternidad. "Por supuesto, [su infancia] va a afectar mi condición de padre, ya que no tenía un modelo a seguir", explica el actor, rechazando las acusaciones de ser un padre ausente.

Barry Keoghan | Getty

Además, Barry ha justificado su decisión de evitar exponer a su hijo en internet debido a la atención mediática que ha recibido. "No creo que sea justo subirlo a internet", comenta, añadiendo que la reducción de sus publicaciones ha derivado en una narrativa distorsionada sobre su paternidad: "La audacia de algunas personas, hombre. Me enferma, me pone furioso".

Aunque el actor ha intentado protegerse de los comentarios negativos, admite que, en ocasiones, la curiosidad lo lleva a leer lo que se dice en Internet. "Cuando tengo un poco de tiempo, soy un ser curioso como todos nosotros, y quiero saber lo que la gente dice en línea, especialmente cuando se trata de calumnias y comentarios negativos que atacan mi apariencia o me atacan como padre", ha explicado.

Pese a esto, Keoghan sigue priorizando la seguridad y el bienestar de su hijo, buscando construir una vida estable para él mientras navega por la presión pública. "Solo estoy tratando de ganarme la vida, tratando de conseguir un buen trabajo y crear seguridad para mi hijo", ha concluido.

En definitiva, Barry Keoghan se mantiene firme en su decisión de proteger a su hijo, demostrando que ser padre en el ojo público implica desafíos únicos. La paternidad, para él, no es una exhibición, sino un compromiso silencioso y constante que trasciende la opinión ajena.