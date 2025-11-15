¿Qué ha pasado con el biopic sobre Fred Astaire de Tom Holland? Su viuda amenaza con emprender acciones legales

Uno de los proyectos de Tom Holland que más expectación había recogido era el del biopic sobre Fred Astaire que iba a protagonizar.

Lejos del mundo de superhéroes y de la acción, el actor británico se pondría en la piel de la legendaria estrella de Hollywood y lo cierto es que su casting parecía muy apropiado ya que sus dotes para el baile son de sobra conocidas.

Tom Holland muestra la herida que lleva en la frente tras jugar al golf | Getty

Fue en 2021 durante la promoción de SpiderMan: No Way Home cuando el intérprete anunció su futuro a ritmo de claqué. Incluso, se comentó que Paul King, director de Wonka y Paddington, se pondría tras las cámaras, asegurando él mismo en 2024 que estaban trabajando en un guion.

Desde entonces, silencio absoluto alrededor de esta cinta, y es que, la familia del icónico artista no quiere que se lleve su vida a la gran pantalla.

Fred y Robyn Astaire en 1985 | Gtres

TMZ ha informado sobre la amenaza de Robyn Astaire, viuda del actor, que le hizo a Amy Pascal, productora de Sony, dejando claro que el proyecto no cuenta con la aprobación ni de ella ni de los herederos de Fred.

"En su testamento dejó muy claro que no quería que su vida se representara en la pantalla", escribió ella en los documentos judiciales, según el medio, añadiendo que "respeta y defiende plenamente esos deseos" y que emprendería acciones legales si era necesario.

Astaire falleció en 1987 y aún hoy es recordado como uno de los mejores -si no el mejor- bailarín de Hollywood, el cual deslumbró al público en casi 50 películas a lo largo de una carrera de 76 años.

Fred Astaire y Ginger Rogers | Getty Images

Tal y como recuerda Daily Mail, tal era la importancia de Astaire que a finales de los años 30, sus piernas estaban aseguradas por un millón de dólares.

Por su parte, Holland está rodando SpiderMan: Brand New Day y ya ha concluido el rodaje de La Odisea, ambas programadas para julio de 2026.