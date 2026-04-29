La prueba del distanciamiento de la hija mayor de Nicole Kidman con su padre tras su divorcio: "Guarda resentimiento"

Tras casi veinte años de relación, Nicole Kidman y Keith Urban pusieron fin a su historia de amor a finales del 2025, firmando un divorcio que se hizo efectivo el pasado mes de enero.

Sin embargo, lo que parecía ser una separación amistosa ha dado paso a una serie de tensiones familiares que afectan directamente a sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, quienes según diversas fuentes podrían estar guardando cierto resentimiento contra su padre tras el cambio de actitud del músico.

Nicole Kidman con sus hijas Sunday Rose y Margaret Faith en la Semana de la Moda de París | Reuters

La brecha entre padre e hija se hizo evidente hace apenas unos meses, cuando la joven modelo de 17 años concedió una entrevista a Elle Australia. En ella, Sunday se deshizo en elogios hacia su madre, calificándola como una "parte fundamental de todo", pero sorprendió a todos al ignorar por completo la figura de Keith Urban.

Este desplante público desató los rumores sobre una posible "crisis de la mediana edad" del cantante, quien tras la ruptura habría optado por un estilo de vida de soltero que no sido de agrado en su entorno familiar.

Ahora, el escenario de este distanciamiento se ha trasladado al mundo digital, donde los gestos se analizan al milímetro. Y es que, Sunday Rose habría dejado de seguir a su padre en Instagram. Un arrebato que habría durado poco ya que la joven se habría arrepentido de haber dejado de seguir a su padre poco después, ya que volvió a dar al botón de 'seguir' apenas unas horas después de que estallara la polémica.

Sin embargo, los fans ya habían dejado constancia del unfollow, un movimiento que se interpreta como el reflejo definitivo de la inestabilidad que vive la relación entre ambos frente al apoyo incondicional que la joven muestra hacia Nicole Kidman.

Por el momento, ni los representantes de la actriz ni los del cantante han querido hacer declaraciones sobre este baile de follows y unfollows. No obstante, el entorno cercano aseguran al Daily Mail que "Sunday y su hermana guardan cierto resentimiento contra Keith" y que las adolescentes sienten que su padre se ha convertido en "una persona totalmente diferente" tras el divorcio.