Halle Berry reacciona al espectacular homenaje de Zendaya a su look de los Oscar: "Arrasó"

Zendaya se ha convertido en una de las reinas indiscutibles de la alfombra roja durante la 78ª edición de los Premios Emmy.

La actriz acaparó todas las miradas a su llegada a la gala tras mostrar un impresionante vestido hecho a medida por Prada, confeccionado con lentejuelas plateadas, detalles de tela blanca transparente y una pequeña cola, que acompañó con un reloj Rolex y joyas de Mikimoto.

Sin embargo, el detalle más comentado de la noche fue su cambio de imagen al estrenar un corte de pelo estilo pixie, peinado con textura y volumen.

Zendaya y Halle Berry | Cordon Press/Gtres

Detrás de este comentadísimo estilismo se escondía un homenaje directo a la historia de la moda en Hollywood. Y es que su estilista, Law Roach, confirmó a Refinery29 que la gran inspiración del conjunto fue el emblemático vestido brillante y transparente de Collette Dinnigan y el peinado pixie que lució Halle Berry en el estreno de la película de James Bond, Muere otro día, en el año 2002.

Sobre la propuesta del peinado, la estilista Coree Moreno explicó en un comunicado de prensa: "Para Zendaya, la inspiración es un corte pixie clásico reinventado con un toque moderno y editorial", detallando que utilizó productos ghd para lograr que el cabello tuviera un aspecto "femenino y refinado" con un "toque de rebeldía".

El tierno gesto no pasó desapercibido para la propia Halle Berry. La oscarizada intérprete de 60 años reaccionó en sus historias de Instagram compartiendo las comparativas de ambos estilismos y etiquetando a Roach y a Zendaya junto a un corazón.

Halle Berry en Instagram stories | Instagram Halle Berry

Posteriormente, reposteó la entrevista de Roach rindiéndose ante el resultado final con una contundente frase: "Arrasó la noche".

Esta demostración de admiración pública refleja el vínculo que ambas estrellas mantienen desde hace años. Durante un panel virtual para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el marco del Festival de Cine de Sundance de 2021, Berry afirmó que Zendaya era la "encarnación viviente" de un cambio en el éxito de las mujeres negras en Hollywood.