Sylvester Stallone se rinde ante Arnold Schwarzenegger y le reconoce que es 'mejor hombre de acción': "Estábamos en guerra"

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone mantenían una dura rivalidad en la industria del cine en los años 80 cuando ambos actores competían por hacerse con el título al 'mejor hombre de acción'. Tanto fue así que Schwarzenegger incluso le tendió una trampa a su compañero convenciéndole para actuar en una película que él mismo calificaba como "malísima", como puedes ver en el vídeo de arriba.

Con grandes taquillazos a la espalda como 'Rocky' y 'Rambo', ahora Stallone ha reconocido que Schwarzenegger es la estrella de las cintas de acción durante una entrevista para 'Arnold', la docuserie del actor de 'Terminator' en Netflix.

"Los 80 fueron una época muy interesante porque el 'hombre de acción' definitivo aun no se había formado. Hasta ese momento, la acción era una persecución en coche como en 'Bullitt' o 'The French Connection', y las películas iban sobre el intelecto y sutilezas y diálogo por aquí diálogo por allá", ha comentado Stallone quien afirma que las películas no se convirtieron de verdad en películas de acción hasta 1982, cuando él mismo protagonizó 'Rambo'.

Sylvester Stallone como John Rambo | seestrena.com

"Tú realmente confiabas en tu cuerpo para contar la historia. El diálogo no era necesario. Yo vi que había una oportunidad porque nadie más estaba haciendo esto excepto otro tipo de Austria, que no necesitaba decir demasiado", comenta refiriéndose a Schwarzenegger quien por su parte dijo que, en aquella época, la fama y el éxito en taquilla de Stallone ya le habían puesto "muy por delante" de él para conseguir hacerse con el título al 'mejor hombre de acción'. Esto hizo que Schwarzenegger quisiera trabajar más para lograr superarle, ha relatado: "Cada vez que salía con una película como 'Rambo II' , tenía que encontrar una manera de superarle".

Fue entonces cuando Stallone se percató del ascenso en la fama del actor con el éxito de su primera película de 'Terminator' y la cinta 'Comando' lo que le convirtió automáticamente en su mayor rival, afirma Stallone: "Nos volvimos increíblemente competitivos. Como Muhammad Ali y Joe Frazier, o grandes guerreros que viajan en el mismo curso: solo había espacio para uno de nosotros".

"Él era superior, simplemente tenía todas las respuestas. Tenía el cuerpo. Tenía la fuerza. Ese era su carácter", ha afirmado el protagonista de 'Rocky', quien también ha añadido que, a pesar de su mutuo talento, a cada uno le ofrecían unos papeles muy diferentes: "Tuve que patearme el trasero constantemente, mientras que Arnold nunca se hizo demasiado daño. Y yo dije, 'Arnold, podrías salir y luchar contra un dragón y volverías con una tirita'".

Arnold Schwarzenegger en 'The Predator' | Universal

Aunque ahora los actores mantengan una bonita amistad y hayan compartido set de rodaje en varias películas como 'Plan de escape', en aquella época eran muy competitivos y Stallone ha confesado que, incluso, "no podían estar en la misma habitación". "La gente nos tenía que separar", ha afirmado.

Arnold ha añadido: "Estábamos compitiendo en todo: el cuerpo con heridas y aceite, ¿Quién es más atractivo? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién usa cuchillos más grandes? ¿Quién usa armas más grandes? Sly y yo estábamos en guerra".

Finalmente, Stallone ha admitido la superioridad de Schwarzenegger: "Quería ser el número uno, desafortunadamente él lo consiguió". Aunque Schwarzenegger no ha dudado en dedicarle también unas palabras bonitas al que ahora es un gran amigo para él y agradecerle el esfuerzo en aquella época: "Sin Stallone, tal vez no hubiera estado tan motivado en los años 80 para hacer el tipo de películas que hice y trabajar tan duro como lo hice. Soy una persona competitiva".