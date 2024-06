Armie Hammer rompe su silencio: las acusaciones de canibalismo, cómo lo perdió todo y su "medio intento" de suicidio

La vida de Armie Hammer dio un vuelco cuando fue acusado de abuso sexual, agresión y canibalismo. El actor se tuvo que enfrentar a varios juicios justo después de su separación con Elizabeth Chambers y mientras su carrera en Hollywood se desplomaba, aunque finalmente fue exonerado.

Su exmujer ha hablado en varias ocasiones de lo difícil que ha sido la situación para ella y sobre todo para sus hijos, a los que ha tratado de mantener al margen de la polémica todo lo posible. Ahora, el actor ha hablado en el podcast de su amigo Tyler Ramsey, Painful Lessons, sobre todo lo que ha vivido en los últimos años y de cómo se encuentra ahora. Por primera vez, ha explicado qué pensó cuando se le acusó de canibalismo.

"Lo que fuera que la gente dijese, lo que fuera que pasase, estoy ahora en un momento de la vida donde me siento agradecido por cada parte de eso que viví. Estoy actualmente en un punto donde estoy realmente agradecido por todo porque mi vida antes de todo estaba en un punto donde no me sentía bien. No me sentía satisfecho. Nunca tenía suficiente. Nunca estuve en un lugar donde estar feliz conmigo mismo, donde tuviese autoestima. Nunca supe cómo darme amor a mí mismo. Nunca supe cómo autovalidarme, pero tuve un trabajo en el que podía obtener la validación de la gente y nunca tuve que aprender a dármela yo mismo", ha comenzado diciendo el actor.

Armie Hammer y su exmujer Elizabeth Chambers | Getty

"Hubo gente que dijo cosas muy descabelladas. Y ahora lo veo con distancia y perspectiva. La gente me llamaba caníbal. ¡Como si me comiera gente! ¡¿Qué?! ¿Sabes lo que tienes que hacer para ser caníbal? ¡Tienes que comerte gente! Era muy loco", replica desconcertado.

"Todo en mi vida estaba patas arriba. Perdí a mis representantes. Perdí mi trabajo. Perdí todo y ha sido lo peor que me ha pasado. Pero cuando lo miro con perspectiva, una más sana, soy capaz de ver que en los últimos dos años he podido llevar a mis hijos al colegio cada día, los he recogido, les he llevado a dar una vuelta, a donde necesitasen, de vuelta a casa con su madre", ha contado Hammer.

En lo que respecta a las acusaciones de agresión sexual ha dicho que acabó buscando tratamiento en un programa: "Era una crisis, espiritual, emocional, y solo tenía dos opciones que eran destruirme o utilizarlo como una lección".

Al parecer, recibió tanto odio que hubo "muchas veces" que pensó que no podía soportarlo más: "Estaba en la orilla y nadé muy lejos y me quedé ahí tirado... un intento de suicidio a medias. Pero imaginé a mis hijos en la orilla preguntándose dónde estaba, pensé que no podía hacerles eso".

También ha querido hablar sobre su carrera y el punto en el que se encuentra: "Ahora mismo es la nada". Pero ha revelado que planea escribir un guion para tratar de volver a su profesión de alguna manera.