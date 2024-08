Armie Hammer se ve obligado a vender su camioneta: "Ya no puedo pagar la gasolina"

En los últimos años Armie Hammer ha enfrentado una serie de polémicas que han afectado tanto su vida personal como profesional. En 2021, el actor se vio envuelto en graves acusaciones de conducta inapropiada y abuso, lo que llevó a la suspensión de varios proyectos cinematográficos en los que estaba involucrado y a su caída en desgracia en Hollywood.

Estas controversias no solo dañaron su reputación, sino que también tuvieron un impacto significativo en sus finanzas, llevándolo a una situación de bancarrota y obligándolo a repensar su estilo de vida y sus gastos, pese a ello, Hammer ha manifestado en el pasado que está más feliz que nunca en la quiebra.

Recientemente, Hammer ha revelado que uno de los cambios que está haciendo para ajustar su situación financiera es la venta de su amada camioneta. En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Hammer ha hablado sobre esta decisión de manera abierta. "Bueno, he estado de regreso en Los Ángeles durante un par de semanas, esta es mi camioneta", ha empezado diciendo el actor.

Aclarando que su publicación no era promocional, ha bromeado diciendo: "Esto no es un anuncio de CarMax", mientras giraba la cámara para mostrar el cartel de la compañía. Luego, Hammer se ha sincerado sobre las razones detrás de su decisión: "Esto se debe a que estoy vendiendo mi camioneta. Desde que regresé a Los Ángeles, le puse unos 400 o 500 dólares en gasolina y no puedo pagarla. Ya no puedo pagar la gasolina".

A pesar de la situación, Hammer ha compartido que ya ha encontrado una solución más económica para su transporte diario: "Pero, ¿sabes qué? No pasa nada. Tengo un coche nuevo. Es pequeño. Es un híbrido. Probablemente gastaré unos 10 dólares de gasolina al mes, y eso es todo". Además, ha concluido con optimismo diciendo: "Por los nuevos comienzos. Mañana es mi cumpleaños".

Este cambio en la vida de Armie llega en medio del que parece un período de reestructuración personal, en el que busca estabilizarse tras las controversias y las dificultades financieras. La venta de la camioneta y la adquisición de un vehículo más económico refleja el enfoque pragmático que el actor estaría adoptando en esta nueva etapa de su vida.