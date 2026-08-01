El hermano de Christopher Nolan que buscó el FBI: una fuga frustrada en prisión y el inesperado alias 'Oppenheimer'

El apellido Nolan suele asociarse al éxito de Christopher Nolan y Jonathan Nolan en Hollywood, pero hay un tercer hermano cuya historia parece sacada de un thriller. Se trata de Matthew Nolan, protagonista de un caso que durante años le situó en el radar del FBI y de las autoridades de Costa Rica.

Todo comenzó en 2009, cuando apareció muerto en Costa Rica el contable Robert Cohen. Matthew Nolan fue la última persona que le vio con vida y las autoridades costarricenses solicitaron su extradición a Estados Unidos al sospechar que pudo haber sido contratado por otra persona para cometer el crimen. Aunque esa acusación hizo que se le relacionara con el caso, nunca fue condenado por asesinato.

Lo que sí quedó acreditado es que utilizó el alias "Matthew Oppenheimer", aunque todo apunta a que lo hizo para hacerse pasar por miembro de una familia dedicada al comercio de diamantes y facilitar una presunta trama de fraude con cheques bancarios, de la que habría obtenido alrededor de 600.000 dólares. De hecho, el FBI le buscó por estos delitos y no por la investigación relacionada con la muerte de Cohen. Durante esa época, además, aseguraba participar como productor en El caballero oscuro para ganarse la confianza de sus víctimas.

Matthew Nolan también pasó un tiempo en prisión mientras se resolvía su posible extradición, donde protagonizó un intento de fuga digno de una película. En su celda encontraron una cuerda de casi nueve metros fabricada con sábanas trenzadas y una tapa de bolígrafo modificada para abrir unas esposas. Tras ser descubierto, fue condenado a 14 meses de cárcel y, una vez cumplida la pena, desapareció del foco mediático.

La gran incógnita que queda es si existe alguna relación entre esta historia y el hecho de que años después Christopher Nolan dirigiera Oppenheimer, una coincidencia que ha dado pie a numerosas teorías en internet. Te contamos todos los detalles y el contexto en el vídeo.