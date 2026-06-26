La reacción de Ariana Grande tras publicar por error una foto donde se le ve el pecho

Ariana Grande ha protagonizado el fenómeno viral de la semana tras cometer un desliz en su perfil oficial de Instagram.

La artista estadounidense subió una imagen en un aparcamiento exterior que parecía no tener mayor trascendencia. Sin embargo, al inclinarse para acariciar a un perro, la pronunciada apertura de su vestido dejó al descubierto gran parte de su pecho.

La sección de comentarios no tardó en llenarse de avisos por parte de unos seguidores completamente desconcertados ante el descuido.

Este inesperado revuelo digital llega meses después de su último gran impacto mediático en el sector, cuando Ariana Grande se convirtió en la gran ausente de los premios SAG del Sindicato de Actores a pesar de su nominación.

Lejos de optar por eliminar la imagen o emitir un comunicado formal, la intérprete ha decidido capear la situación recurriendo al humor y a la naturalidad.

Tras desactivar la opción de dejar comentarios en la publicación para frenar la oleada de interacciones, Grande subió un vídeo a sus historias en el que aparece con su compañera de profesión y amiga Elizabeth Gillies.

En la grabación, Gillies toma un sorbo de champán y le comenta de forma espontánea: "Tienes unas tetas estupendas, son realmente preciosas", a lo que Ariana Grande contesta con rostro serio: "Gracias".

Una inteligente respuesta que ha cerrado el debate en las redes convirtiendo la crisis en una anécdota divertida aplaudida por sus fans.