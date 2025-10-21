Keira Knightley confiesa que le han gritado "puta" y otros insultos por la calle solo para provocarla

Keira Knightley comenzó su andadura en el cine con tan solo 10 años y, con 14, apareció en La amenaza fantasma como doble de la princesa Amidala por su increíble parecido con Natalie Portman. Sin embargo, no fue hasta los 18 años cuando su carrera cambió para siempre. Se puso en la piel de Elizabeth Swan en la primera entrega de Piratas del Caribe y, de la noche a la mañana, se convirtió en una de las figuras de Hollywood más prometedoras.

Ahora bien, su salto a la fama internacional no fue todo lo idílico que uno podría esperar. A partir de entonces, pasó a ser objeto de búsqueda de los paparazzi, quienes acosaban a la joven estrella allá por dónde fuera. Tanto es así que, en una reciente entrevista, ha confesado que "se volvió loca".

Keira Knightley en Piratas del Caribe | Disney

Y es que el comportamiento de los fotógrafos distaba mucho del trabajo periodístico. "Me llamaban puta", comenta Keira, "Sobre todo si estaba con alguien: Mi novio, mi hermano o mi padre". De este modo, "intentaban provocarlos para que les pegaran y así poder demandarlos".

"Obligaban a la gente a salirse de la carretera y luego cobraban más por las fotos de una actriz accidentada", continúa la intérprete inglesa, antes de explicar lo mucho que influyó Britney Spears en la época: "Britney se afeitó la cabeza y pensé que 'genial', que podían obligarnos a hacer cualquier locura".

La presión fue tal que Keira se vio obligada a cambiar su rutina: "Empecé a usar la misma ropa todos los días", tratando de restar interés a los paparazzi con un look que consistía en "tres pares de vaqueros iguales, una camiseta a rayas y botas". También ha confesado cómo era su estrategia para evitarlos, consistente en "dejar de caminar si le seguían". Así, la actriz explica que "se quedaba quieta, literalmente", recordando que "un día estuvo parada cinco horas" con el único fin de que "la foto no fuera valiosa".

Keira Knightley en los Globos de Oro 2025 | Gtres

Esto llevó a la protagonista de Orgullo y Prejuicio a plantearse todo su futuro y renunciar a la interpretación. Sin embargo, su familia la animó y le dijo que "simplemente caminara de una jodida vez". Lo cual llevó a Keira a mudarse a Londres, donde iba a lugares donde no le buscaran: "Estaba en museos, trenes... Nadie espera verte ahí".

Afortunadamente, con el paso del tiempo logró sobreponerse a la situación en la que era "acosada por hombres". La actriz nunca se ha alejado de la industria del cine y ha sabido mantener una trayectoria profesional estable, a pesar del "alto precio" que tuvo que pagar; según ha recogido el medio The Times en su entrevista.

Keira ha estrenado recientemente La mujer del camarote 10 y, más allá de la polémica con J.K. Rowling, se sumará próximamente a la franquicia de Harry Potter para los audiolibros de la saga.